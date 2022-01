Como pocas veces, Camila Sodi deja ver lo grandes que están sus hijos, Fiona y Jerónimo

Ser mamá es una de las facetas que llena de orgullo a Camila Sodi, quien más allá de sus múltiples compromisos profesionales, disfruta compartir tiempo con su familia. Recordemos que en meses pasados, la actriz se mudó a Europa temporalmente por motivos de trabajo, por lo que estas fechas se ha tomado un tiempo para compartir unas vacaciones por la nieve con sus hijos, Fiona y Jerónimo, a los que procreó de su pasada relación sentimental con Diego Luna. Esta vez, la también cantante ha dado una sorpresa a sus fanáticos al mostrar una imagen de los adolescentes, dejando ver lo mucho que han crecido y lo intrépidos que son, feliz de escribir las páginas de este instante de su vida en el que todo parece marchar sobre ruedas.

Tan cercana como siempre a sus fans, Camila dio vistazos de su escapada invernal a través de sus redes sociales, dejándose ver de lo más sonriente y celebrando este entrañable momento. Eso sí, posó con copa de champaña en mano y luciendo guapísima con un outfit ideal para la ocasión. “Hoy fue un gran día”, escribió en su historia la protagonista de Rubí, que eligió como principal destino para estas vacaciones los Pirineos, un paraíso nevado ubicado en las fronteras de España y Francia. Cabe destacar que el 2021 fue un año de mucho trabajo para la intérprete, por lo que ha recibido con el pie derecho el 2022.

Por si fuera poco, Camila hizo una publicación que causó revuelo entre sus seguidores, pues entre sus historias incluyó la fotografía de Fiona y Jerónimo esquiando en la nieve. Sin embargo, el rostro de los chicos no logra percibirse, pues ambos llevan las gafas utilizadas para esta actividad. “Hijes”, escribió en la postal que acaparó toda la atención de los usuarios. Recordemos que desde pequeños, la intérprete ha hecho todo por proteger la identidad de los adolescentes, por lo que es muy raro que la estrella publique imágenes de ellos, aunque cuando lo hace evita que puedan reconocidos, una regla que ha cumplido de manera estricta, incluso ante la insistencia de la prensa o de algunos usuarios en la red.

¿Por qué no muestra a sus hijos?

Anteriormente, Camila Sodi reveló el principal motivo por el cual prefiere no mostrar el rostro de sus hijos, luego de que durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus fans mostrara curiosidad al respecto. “Porque ellos no han decidido ser figuras públicas, porque los quiero proteger, porque vivo en un país en donde pasan cosas feas, entonces los quiero cuidar mucho, mucho, mucho…”, señaló la actriz, quien se encuentra plena por permanecer siempre cercana a su familia, sin duda su mayor inspiración y motor para salir adelante.

Para Camila, ser mamá ha sido una etapa de redescubrimiento, según confesó en mayo de 2021 durante una charla con Aislinn Derbez, espacio en el que como nunca antes habló de su faceta en la maternidad, especialmente de cuando se divorció de Diego Luna. “Dejé mi carrera seis años, no trabajé nada, seis años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo y fue una decisión padrísima, y nadie me va a regresar los primeros seis años de mis hijos, entonces decidí expresamente dedicarme a ellos…”, dijo. Posteriormente, decidió retomar su carrera en los foros, siendo sus hijos la principal inspiración para continuar dando impulso a su carrera. “Me quedé un poco como que en un limbo extraño, me dio una angustia absoluta y total, no era una cosa de carrera, era una cosa de dinero de que ‘tengo dos hijos…’ yo creo que tenía 100 dólares en el banco…”, contó.

