'El noviazgo está formal', Mauricio Ochmann de su romance con Paulina Burrola

Son días de plenitud para Mauricio Ochmann, quien disfruta de su relación amorosa con Paulina Burrola, un noviazgo del que ha hablado con total apertura a lo largo de estos meses, tras hacer público este momento de su vida que lo mantiene muy ilusionado. Por tal motivo, el actor no ha dudado en compartir nuevamente cómo marchan las cosas en esta etapa, así como de la cordialidad que existe entre él y su ex, Aislinn Derbez, que de igual manera se ha dado otra oportunidad en el amor. Con la sinceridad que lo caracteriza, el intérprete de El Chema respondió algunas preguntas, e incluso llamó la atención su reacción cuando fue cuestionado sobre si estaba dispuesto a celebrar una boda en el futuro, tratando de ser muy reservado en torno a los planes que pudiera tener próximamente.

Tan amable como suele ser, Mauricio se tomó unos minutos para hablar con la prensa, luego de que los reporteros lo cuestionaran sobre su romance con Paulina. “Muy contento, cómo no. Pues ya, el noviazgo está formal…”, dijo ante las cámaras, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol. En ese instante, y al preguntarle por la posibilidad de llegar al altar, dijo: “Luego, luego, ya…”, expresó sonriente y con todo el sentido del humor, limitándose a comentar en torno a este aspecto. Eso sí, el galán de cine y televisión se dejó ver muy contento, tal cual lo ha mostrado a través de sus redes sociales esta semana, en donde suele publicar fotos junto a su novia, felices de gritar su amor siempre que surge la oportunidad.

Así mismo, Mauricio habló sobre el origen de las reflexiones que suele publicar en Instagram, red social en la que ha tenido como testigos a sus fanáticos no solo de su rol en la paternidad, sino también de su faceta de hombre enamorado y profesional de la actuación. “Son reflexiones que me gusta compartir, que de repente pienso, siento y para eso están las redes, para compartir lo que uno trae adentro…”, dijo, para luego hacer un breve balance de cómo vivió el 2021, un año de constantes cambios para él, pero sobre todo de mucho aprendizaje. “La verdad es que hubo de todo, altas y bajas pero al final agradecido con la vida y con lo que me ha tocado vivir, no quiero decir bueno o malo, porque de todo aprendemos y todo nos ayuda…”, dijo.

Su relación con Aislinn

A poco tiempo de que se cumplan dos años del anuncio con el que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez hicieron pública su ruptura, la expareja mantiene una estrecha cercanía para brindar armonía y cuidados a la hija que tienen en común, Kailani. Por tal motivo, uno de los aspectos que mantienen muy pendientes es la efectiva comunicación con la pequeña, quien asegura está al tanto de todo lo que acontece. “Somos una familia muy unida y siempre vemos por lo mejor para Kai. Kai está muy enterada de todo, lo más importante para ella es ver a su papá y a su mamá contentos y la verdad es que nos llevamos muy bien…”, expresó el actor, que atraviesa por uno de los mejores instantes, pues en lo profesional las cosas también marchan de maravilla.

Recordemos que meses atrás, Mauricio no escapó de ser cuestionado justo cuando surgieron los rumores de un romance entre Aislinn y el motivador Jonathan Kubben, a lo que respondió muy respetuoso y sin afirmar nada en ese instante. Eso sí, pudo de frente el enorme cariño que tiene por la madre de su hija menor. “Yo lo único que le deseo a Ais siempre es que sea feliz, nos queremos muchísimo y nada, todo bien…”, dijo el intérprete sin dar más explicaciones al respecto, haciendo énfasis en cómo marcha la convivencia que mantiene con la actriz. “Sí, todo está muy bien, todo muy feliz…”, afirmó.

