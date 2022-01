'Soy tan feliz de celebrar tu vida', Andrea Legarreta festeja el cumpleaños de su mamá

El amor es incontenible en el corazón de Andrea Legarreta, quien este 3 de enero celebra una de las fechas más importantes en el calendario familiar, la del cumpleaños de su mamá, la señora Isabel Martínez. Tan abierta como siempre al expresar sus emociones, la guapa conductora del programa Hoy dedicó una emotiva felicitación a su progenitora, poniendo en alto lo importante que ha sido para ella contar con su apoyo y respaldo en todo momento. De esta manera ha honrado la labor de doña Chabelita, -como la llama de cariño-, destacando no solo su papel en la maternidad a lo largo de estos años, sino también al desempeñarse como una abuela ejemplar y amorosa, siempre dispuesta a brindar una mano a sus nietos cuando estos lo necesiten.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con el sentimiento a flor de piel, Andrea publicó una fotografía en redes sociales en la que aparece dando un beso a su mamá, quien mira sonriente a la cámara ante el tierno gesto de su hija. “¡Mi Chabelita! ¡Feliz cumpleaños mamita preciosa! Mi reina hermosa hoy está de cumple. Mamita linda. Soy tan feliz de celebrar tu vida. Valoro tanto poder mirar tus ojitos brillantes y que me veas como sólo tú me ves. ¡Uff, esos ojitos dicen tanto!”, escribió la presentadora en las primeras líneas de su publicación, la cual ha recibido miles de “me gusta” de sus seguidores, que se han unido a este festejo virtual enviando una serie de felicitaciones a la matriarca, que por cierto guarda un enorme parecido físico con su famosa hija.

En su dedicatoria, Andrea se sinceró sobre la importancia que ha cobrado en su vida caminar de la mano de su mamá. Y no solo eso, pues es ella quien le comparte los mejores consejos que le han permitido llenarse de fuerzas para salir adelante. Así mismo, reconoce el gran apego que guarda doña Chabelita hacia su familia. “Amo platicar contigo y reírnos todas las mañanas, y antes de terminar nuestra llamada me siento protegida y lista para iniciar mi día con tu bendición y buenos deseos llenos de amor. Gracias por ser una gran mamá. Por todo lo hermoso, cuidadosa y protectora que has sido conmigo y con mis hermanos…”, dijo Legarreta, orgullosa de la gran unión al interior de su círculo. “Por tu apoyo incondicional, tu dulce amor y por ser mi porrista oficial. ¡Por levantarme y aconsejarme y estar siempre para mí! ¡Somos muy afortunados de que seas nuestra mamita!”, dijo.

VER GALERÍA

Una gran abuela

En su felicitación, Andrea tampoco olvidó reconocer lo imprescindible que ha sido para los nietos de doña Chabelita contar con su cariño, en especial para sus hijas, Mía y Nina, quienes han encontrado en ella a una de sus mejores cómplices, pues la matriarca está plenamente feliz de verlas triunfar en sus respectivas facetas. “¡Gracias por ser la abuela amorosa y también porrista de tus nietas! ¡Celebramos tu vida mami! ¡Que Dios te siga llenando de Salud y bendiciones! ¡Te amo eternamente mi reina hermosa! ¡Felicidades mi Chabelita!”, concluyó la conductora.

Algunas horas más tarde de su felicitación, Andrea publicó otro mensaje que ilustró con una fotografía en la que aparecen ella y doña Chabelita acompañadas por Mía y Nina, quienes le han enviado a su abuela las palabras más dulces. “¡Mamita hermosa! ¡Celebramos tu vida con todo nuestro amor! ¡Feliz cumpleaños reina hermosa! ¡Bendiciones siempre para ti preciosa Chabelita! ¡Somos muy afortunadas por tenerte! ¡Te amamos hasta el infinito!”, se puede leer en el mensaje. Por supuesto, algunos de sus compañeros del programa Hoy, como Raúl Araiza también han enviado sus felicitaciones. “Hermosas madre e hija. Felicítame a mi Chabelita, por fa”, agregó el conductor.

VER GALERÍA