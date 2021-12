Daniela Castro despide a su padre con una misa: 'Amaba la vida'

En días pasados, Daniela Castro enfrentó la lamentable partida de su padre, el señor Javier Castro Muñoz, quien destacó por su trabajo sobre los escenarios al ser integrante de la agrupación Los Hermanos Castro. Horas después del deceso, la actriz envió un mensaje a través de sus redes sociales para reiterar el infinito amor que tiene por su progenitor, un sentimiento que ha trascendido más allá de lo terrenal. Y como parte de las entrañables despedidas, la familia del músico realizó una misa para honrar así su memoria, un instante emotivo para los allegados al intérprete quien es recordado como un hombre lleno de cualidades. Especialmente, su hija Daniela lo ha descrito de la mejor manera, orgullosa de haber encontrado en él un ejemplo de inspiración desde que era pequeña.

Con el corazón en la mano, Daniela dirigió algunas palabras a la prensa que se dio cita en la parroquia, recordando el rasgo más característico en la personalidad de su padre, quien asegura siempre asumió cada instante de su vida con la mejor actitud. “Significa… un hasta luego para mi papi. Guerrero, amigo, mi mejor consejero, confidente, cómplice, hermano, papá, suegro…”, señaló la protagonista de telenovelas, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Hoy. “La verdad es que era un ser optimista que amaba la vida, le apasionaba todo lo que hacía …”, dijo la estrella, que se mostró visiblemente consternada y a su vez cobijada por el cariño de sus seres queridos, quienes no se han apartado de su lado.

En otro instante, Daniela también puso en alto los logros profesionales de su padre, un sueño que conquistó junto a sus hermanos, Arturo y Jorge, así como con su primo Gualberto, con quienes formó la popular agrupación Los Hermanos Castro. Por tal motivo, la actriz fue enfática al referirse al notable trabajo de su progenitor y de sus tíos, que marcaron una época con sus interpretaciones. “No nada más mi papá, Los Hermanos Castro fueron una dinastía importantísima en el medio de la música, fue el primer grupo músico vocal que inauguró el Caesars Palace en Las Vegas”, dijo, declaraciones retomadas por TV Azteca.

El conmovedor instante de la misa

Además de ser recordado con por Daniela Castro como un padre ejemplar, su nieta Danka, hija de la actriz, lo ha honrado con orgullo por su faceta de abuelo, por lo que en la misa hizo la lectura de una carta la cual la conmovió hasta las lágrimas. “Nunca voy a olvidar tu sonrisa cuando me veías llegar a tu casa. Siempre malcriando a tus nietos, aun cuando tus hijos te decían que no. Nunca le decías que no a un nieto tuyo…”, dijo la joven, quien en sus redes sociales mostró un video con fotografías de su infancia, en la que don Javier Castro aparece compartiendo momentos inolvidables junto a su nieta. “Tú sabes que esto viene de mi corazón y que estés donde estés sé que los vas a ver. Gracias abu, te amo”, escribió en Instagram.

Del mismo modo, Daniela le dedicó a su papá un mensaje en redes sociales, espacio en el que recibió palabras de aliento de sus fanáticos así como de sus amigos del medio. “Gracias, gracias, gracias por darme todo, por ser el gran y mejor ejemplo de vida, por desafiar todo obstáculo con gran valentía, por tener el mejor corazón del mundo, por ser creador, de enriquecer nuestra alma con tu música que siempre nos acompañará en nuestro corazón y el corazón de millones de personas que te admiraremos eternamente. Gracias por tantos momentos de felicidad para mí, tus nietos…”, dijo.

