¿Dónde está Eiza González? La actriz posa espectacular en sus vacaciones en la playa

Después de un año lleno de éxitos en el cine hollywoodense, Eiza González hizo sus maletas y emprendió un viaje a un sitio donde ha aprovechado para asolearse y disfrutar rodeada de bellos paisajes. A través de su cuenta de Instagram, en las últimas horas, la actriz ha compartido varias imágenes de esta divertida escapada a la playa. Ataviada en sexys bikinis, la mexicana se ha dejado llevar por la diversión y más feliz que nunca brindando con mimosas y contemplando los espectaculares paisajes que ofrece Las Bahamas, lugar que eligió para pasar estas vacaciones navideñas.

Entregada a estos días de descanso, Eiza posó para varias imágenes que compartió con sus seguidores donde, además de presumir sus vacaciones, también mostró la espectacular figura que posee. En las imágenes, la actriz aparece a bordo de un bote, luciendo un bikini amarillo con detalles bordados en las costuras, mientras mira al horizonte sosteniendo una copa: “Mimosas o’clock”, escribió sobre una de las instantáneas donde derrocha sensualidad. Aunque en las primeras historias no había revelado dónde se encontraba, más tarde, compartió otro video con el que dio una pista del sitio que eligió para visitar este año.

Tras publicar una historia en la que aparece nadando al lado de un cerdo, reveló que se encontraba en Las Bahamas, específicamente en la isla de Big Major Cay, conocida como Pig Island, famosa por los cerdos salvajes que conviven al aire libre en este sitio ubicado en el archipiélago de Exuma. En las imágenes, vemos a la actriz muy feliz nadando al lado de un enorme cerdo al que acaricia cariñosamente mientras intenta alcanzarlos. A tenor de estas imágenes, para la actriz esta experiencia fue muy enriquecedora, pero sobre todo emocionante, pues esta especie llama mucho la atención de los turistas.

El cierre de un año lleno de éxitos

Eiza termina ese 2021 con broche de oro. Hace unas semanas, se hizo oficial de su regreso a Netflix, plataforma donde brilló en la cinta I Care A Lot, ahora, formará parte del nuevo proyecto de los creadores de Game of Thrones, fue la propia actriz quien compartió la buena noticia con sus seguidores: “Después de ser la mayor fan de Game of Thrones, nunca pensé que tendría la suerte de unirme a estos genios y al brillante Alexander Woo en el viaje más épico de mi vida. Esta historia es como ninguna otra”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram como descripción del anuncio oficial de su participación en la serie Three-Body Problem.

La actriz adelantó que esta historia será fuera de serie: “Si no estás familiarizado con Three-Body Problem prepárate, porque no sabes qué te golpeará. Comienza la cuenta regresiva”, escribió en otro post. Además de la novedad de este proyecto, en el terreno personal, este año, Eiza González disfrutó del amor tras ser flechada por Cupido con el deportista Paul Rabil, con quien se dejó ver varias veces en románticas citas en Nueva York; sin embargo, algunos medios, aseguran que la actriz y el jugador Lacrosse terminaron su relación, una noticia que no ha sido confirmada por ninguno de los dos.