¡De nuevo juntas! Ale Capetillo recibe la visita sorpresa de su hermana Ana Pau en Madrid La influencer no pasará la Navidad sola, ahora, alista este especial festejo al lado de su cómplice de vida

Uno de los deseos más anhelados de Ale Capetillo se cumplió. Tal como nos lo confesó, en exclusiva para HOLA.com México hace unas semanas, cuando engalanó nuestra primera portada digital, la joven estaba ansiosa de recibir la visita de algún miembro de su familia en Madrid, país al que se mudó hace un año, una situación que ya se le concedió. A través de redes sociales, la influencer compartió con sus seguidores en Instagram la llegada de su hermana Ana Pau a La Madre Patria quien viajó hasta allá con el único objetivo de disfrutar de la Navidad con ella. Feliz de reunirse con su cómplice de vida, Ale ha estado publicando varias historias de las actividades que ha disfrutado con su hermana a quien echa mucho de menos ahora que vive en otro país.

Desde un día antes, Ana Pau, la mayor de las dos, utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen de sus maletas, haciendo evidente que estaba con emprender un viaje; sin embargo, no puntualizó cuál era su destiño: “Ahora, ¿dónde estoy?”, escribió la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo quien, horas después compartió otro clip en el que aparece caminando por Madrid al lado de Ale quien no puede evitar la emoción y grita a la cámara haciendo evidente su alegría por tener a su hermana en cerca para poder festejar juntas estas fechas. Para Ale ésta es la primera Navidad que pasa lejos de casa, razón por la que esta visita es tan significativa.

Aunque no han revelado cómo fue la llegada de Ana Pau Madrid, recordemos que cuando la joven visitó a Ale en mayo pasado, le dio la sorpresa; sin embargo, en esta ocasión, no han dado detalles de en qué términos se llevó a cabo la visita, lo que es evidente es que ambas están felices, sobre todo Ale quien ha querido consentir a su hermana llevándola a sus restaurantes favoritos en Madrid donde compartió los platillos que pidieron y una foto de Ana Pau quien aparece luciendo una estilosa, pero abrigadora chamarra con la que le hace frente al clima de la ciudad. En sus historias, Ale también compartió la reacción de Bobby, su mascota, quien no entendía por qué Ana Pau y su dueña se parecen tanto: “Esta confundido”, escribió en una de sus historias donde aparece el perrito mirando a las dos desconcertado.

Debido a que la familia Capetillo Gaytán es grande, Ale descartó la posibilidad de que todos viajaran a Madrid a visitarla, pero sí estaba muy ilusionada de recibir a sus hermanos mayores: “Mis papás no sé, porque en mi familia somos un ejército. Yo era la bebé, pero llegaron dos pilones, angelitos, los amo con todo mi ser y los extraño muchísimo, pero mis papás no creo porque justo se tendrían que traer todo el ejército, pero mi hermana y mi hermano, estoy con ansias de verlos y espero que me hagan una sorpresa pronto”, nos confesó la influencer a inicios de diciembre, un deseo que ya se le cumplió.

Ana Paula, su sorpresa más especial en Madrid

Esta es la segunda ocasión que Ana Pau Capetillo visita a Ale en Madrid, la primera ocasión, fue en mayo pasado cuando la influencer sorprendió a su hermana con una visita que la dejó con la boca abierta. En aquella ocasión, la joven realizó su viaje de manera muy silenciosa, pues el objetivo era que su hermana no sospechara que se encontraba en La Madre Patria, de hecho, la esperó en el edificio donde vivía y cuando llegó de trabajar la sorprendió al grado que Ale tiró sus cosas y se lanzó al piso de rodillas, pues no creía que su hermana hubiera viajado tan lejos para hacerle este especial detalle que hoy se repite.