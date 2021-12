Sofía Castro revela que fue discriminada en Estados Unidos: 'Le hablé a mi papá llorando'

Con el paso de los años, Sofía Castro ha demostrado que es capaz de conquistar cada uno de los retos que se propone, entre ellos el de convertirse en actriz y mejorar cada día en este ámbito de su vida profesional. Por tal motivo, años atrás tomó la decisión de iniciar estudios en actuación, por lo que tuvo que residir en Estados Unidos. Sin embargo, la hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro, se enfrentó a una situación complicada, cuando estando en el colegio fue víctima de discriminación por parte de uno de sus profesores. Con la apertura que la caracteriza, la joven relató cómo vivió ese instante que la llevó a tomar cartas en el asunto, y que además la hizo reflexionar sobre esta problemática a la que se enfrentan a diario muchas personas.

Sofía habló durante una entrevista concedida al programa televisivo Sale el Sol, espacio en el que hizo un repaso de los acontecimientos, circunstancia que incluso afectó de igual manera a uno de sus amigos. “Una vez me pasó en Estados Unidos, en Los Ángeles, yo me fui a estudiar en 2017 y un maestro del conservatorio donde yo estaba me reprobó por ser mexicana. Fue feo, porque me reprobó a mí y reprobó a un compañero mío, amigo mío, se llama Sam, afroamericano…”, reveló la joven, quien lamentó lo ocurrido.

La estrella de series televisivas como Malverde y El Dragón, ahondó en detalles al exponer el acto de discriminación por parte del profesor, una situación para la que ella tuvo una firme respuesta que la hizo sentir segura. “Se burló de mí, de mi acento (me dijo): ‘Es que ustedes los mexicanos quieren venir aquí a cumplir el sueño americano, cumplir el sueño de Hollywood’. Yo así de: ‘Oye, tengo 20 años, vengo a estudiar a tu escuela, me vengo a preparar independientemente de donde yo quiera trabajar’…”, recordó la intérprete, que se caracteriza por ser transparente a la hora de abordar aspectos de índole personal frente a las cámaras.

‘Le hablé a mi papa llorando’

Enfrentar ese episodio fue tan duro para Sofía que decidió tomar cartas en el asunto, aunque reconoce que aquellos comentarios le afectaron emocionalmente, por lo que buscó de inmediato el apoyo de su familia. “Obviamente a la primera clase cuando se burló de mí horrible me subí en el coche, le hablé a mi papá llorando y yo de: ‘Me quiero regresar a mi país ya, ya no quiero estar aquí’…”, dijo la actriz, quien acudió de inmediato a las autoridades para denunciar el hecho. “Sí fuimos a hablar con la directora, Sam y yo, pero pues al final desgraciadamente no eran los tiempos que son hoy, a pesar de que son cuatro años que se pueden decir pocos… Era enero de 2017 como que estaba muy fuerte el tema del racismo y como que la verdad, entre que no nos creyeron, no hicieron nada y pues nos dio mucho coraje…”, apuntó.

Tras vivir esa experiencia, Sofía reveló que pudo resolver el tema de la materia no aprobada, pues como pudo expuso su inconformidad, haciendo énfasis ante la directora del colegio de su desempeño en las aulas. “Pasé al final (la materia) porque obviamente no me podía reprobar la materia porque en todas las demás iba bien… fui a hablar con la directora y le dije: ‘Se me hace imposible que en todas las materias tengo 9 y 10 y en esta tengo cinco’…”, confesó la joven, que ha pasado la página de ese suceso, enfocada de lleno en la estabilidad que hoy rige su vida.

