Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, anuncia que dio positivo a Covid-19

A sólo unos días de celebrar la Navidad, Fernanda Castro, hija de Angelica Rivera y José Alberto, El Güero Castro, reveló que dio positivo a Covid-19. Desde Boston, donde estudia música, la joven de 22 años anunció, a través de su cuenta de Instagram que se encuentra en cuarentena, luego de su contagio. En una ronda de preguntas y respuestas, la cantante dio a conocer sus planes para la Navidad una fecha que, espera, poder pasar con su familia en Miami; sin embargo, tendrá que esperar a que su prueba salga negativa, de otra forma, tendrá que pasar esta festividad en aislamiento, pero cerca de los suyos, pues piensa apoyarse de la tecnología para hacerlo.

Con la actitud positiva que caracteriza a la hija de la actriz, esta mañana, grabó varias historias en su perfil de Instagram en las que dio a conocer que está lidiando con el virus aunque, por fortuna, no ha tenido síntomas: “¡Hola!, aquí para darles un informe del planeta en el que vivo, tengo Covid, me siento bien, estoy bien, estoy aburrida, así que voy a estar todo el día contestando preguntas”, comentó en un clip donde invitó a sus seguidores a interactuar, aprovechando que se encuentra en casa esperando a que el médico le dé luz verde para reunirse con sus familia. Hace unas semanas, la joven recibió la visita de su mamá quien viajó a Boston para cuidarla, luego de una cirugía dental.

Debido a que no especificó cuándo fue su contagio, dejó ver que se encuentra en los últimos días de la cuarentena, pues tiene la esperanza de poder celebrar la Navidad con su familia, eso sí, primero, quiere estar segura de que el virus ha salido de su cuerpo, de no ser así, la joven ya tiene un plan b para poder compartir con los suyos: “Estoy viendo si me hago una prueba antes, a ver si sale negativa y si no, quedamos de hacer un Zoom y jugar”, explicó. La cantante también respondió cómo fue que se dio cuenta que tenía Covid: “Mucha gente dio positivo en la universidad, se contagiaron muchos amigos cercanos a mí, ahorita los contagios están súper altos y el nuevo virus se contagia más rápido”, detalló.

Además de responder a estas historias, Fernanda Castro compartió un par de imágenes, captadas en su última visita a la propiedad que Alejandro Fernández tiene en Puerto Vallarta, a donde fue hace unos meses con una de sus mejores amigas, América Fernández. La cantante aparece con el mar a sus espaldas, luciendo espectacular con un bañador negro, instantáneas que acompañó de la leyenda: “Mentalmente aquí y no con Covid”. Aunque se encuentra en cuarentena, la hermana menor de Sofía Castro se mantiene con la mejor actitud y enfocada en su recuperación.

Sus felices 22

El pasado 12 de noviembre, Fernanda Castro se dejó consentir por su familia con quienes se reunió en Miami para celebrar su cumpleaños número 22. A través de su cuenta de Instagram, la joven dio detalles del íntimo festejo que le preparó su mamá, Angélica Rivera, quien adornó su casa para la cumpleañera con globos de unicornios, un detalle que le encantó a Fernanda quien no dudó en posar al lado de su pastel. Además del detalle de su famosa mamá, la festejada recibió la visita sorpresa de su hermana mayor Sofía quien viajó a Florida únicamente para cantarle Las Mañanitas y celebrar con ella en un club de la ciudad: “No sé tú, pero yo me siento de 22”, escribió Fernanda en un post en Instagram.