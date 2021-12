A unos meses de su separación, Toni Costa revela que pasará la Navidad con Adamari López

Tras haber anunciado el fin de su relación sentimental, Adamari López y Toni Costa mantienen un inquebrantable lazo de amistad, privilegio que han presumido incluso en la pista de baile, en donde recientemente se reencontraron para ser protagonistas de un instante inolvidable. Con esa manera de asumir su actual situación, también cumplen al pie de la letra con el importante compromiso de brindar armonía y cuidados a la hija que tienen en común, Alaïa, por lo que ambos se han organizado muy bien para brindarle a la pequeñita una de las mejores celebraciones de Navidad. De hecho, el bailarín ha revelado detalles del festejo que tendrán, enteramente entusiasmado por darle la mejor de las sorpresas a su primogénita.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la sinceridad que lo caracteriza, Toni habló de sus planes para los próximos días, en los que tendrá la fortuna de compartir la Navidad con Adamari, quien más allá de las diferencias por las cuales tomaron caminos separados, ha sido su mejor cómplice. “Igual que como hacíamos todos estos años, vamos a pasar la Nochebuena juntos, vamos a estar abriendo los regalos para que ella sienta como que nada ha cambiado, por así decirlo…”, comentó durante una charla concedida a Mezcal TV. De esta manera, hizo evidente la madurez con la que ambos asumen este proceso, a tan solo unos días de celebrar sus primeras fiestas como expareja, una etapa que a los dos les ha servido para enfocarse en sus propios proyectos personales.

Al ser cuestionado sobre cómo festejarán la llegada del Año Nuevo, Toni también respondió de lo más amable, aunque sin tener claro todavía lo que ocurrirá para recibir esa importante fecha. “En Nochevieja no sé, ya veremos. Año Nuevo, vida nueva…”, dijo el bailarín. En ese espacio, también hizo énfasis en la gran labor que tanto él como Adamari han llevado a cabo para darle lo mejor a su hija Alaïa, su mayor prioridad. “Para Navidad, saben que Alaïa es la persona que está presente siempre. Adamari y yo estamos haciendo un buen trabajo con ella para que no sienta esa ausencia familiar y estamos siempre unidos, en contacto, en comunicación para que ella esté siempre lo más centrada posible…”, agregó.

VER GALERÍA

¿Tiene un nuevo amor?

Desde que Toni Costa y Adamari López hicieron oficial su ruptura, los rumores en torno a que el bailarín ha encontrado un nuevo amor no han dejado de circular. Sin embargo, él mismo se ha encargado de poner punto final a esas versiones, revelando lo que verdaderamente ocurre en este momento. “Yo tengo siempre mi corazón enamorado. Son chismes y no me gusta meterme en eso, porque no quiero alimentar algo que hace la gente que no tiene respeto a las personas. No quiero entrar en eso…”, dijo, siempre reservado sobre los aspectos muy específicos de su vida personal. Eso sí, se ha mantenido muy ocupado dedicando tiempo a mantener sen forma, cuidando al máximo de su salud y trabajando con un entrenador.

A la par de estos sucesos, Adamari ha dado su firme respuesta a quienes la han cuestionado sobre si existe o no la posibilidad de una reconciliación, luego de ver la química con la que cautivaron al público en días pasados sobre la pista de baile, esto en un reality televisivo, en el que por cierto también estuvo presente la pequeña Alaïa. “Nuestro ciclo como pareja terminó, pero él siempre será parte de la familia porque es el padre de Alaïa”, dijo la puertorriqueña en entrevista con People en Español, espacio en el que aseguró que uno de sus propósitos para el 2022 es seguir cuidando de su salud.

VER GALERÍA