Mara Patricia Castañeda sobre el funeral de Don Vicente Fernández: ‘Fue un mar de sentimientos’

A una semana del funeral de Don Vicente Fernández, Mara Patricia Castañeda abrió su corazón y en entrevista con TvyNovelas habló de la comentada cobertura que realizó y en la que tuvo la oportunidad de reencontrarse con los Fernández quienes, hasta la fecha, la consideran parte de la familia. Con el profesionalismo que la caracteriza, la periodista reportó puntualmente los detalles del último adiós del Charro de Huentitán, donde tuvo la oportunidad de darle el pésame a doña Cuquita, viuda del cantante, con quien protagonizó uno de las escenas más conmovedoras del velorio, cuando la periodista se acercó a doña Refugio Abarca para acompañarla, uno de los únicos momentos en que vimos a Cuquita sonreír, gesto con el que dejó claro que el cariño entre ellas está intacto.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sobre lo ocurrido en el funeral, Mara reconoció que debido al amor que le tenía al cantante, para ella fue muy difícil cubrir este evento: “Una experiencia que no había vivido nunca. Aunque como periodista te llegas a conectar de diferentes formas con los artistas, este caso fue diferente. A don Vicente lo conocí a finales de los 80 y desde entonces tuvimos una relación sana, bonita”, reconoció. Debido a que la periodista formó parte del clan durante su matrimonio con Vicente Fernández Jr, la cercanía con la familia se hizo evidente: “Cubrir su funeral fue un mar de sentimientos y emociones, porque, además de informar, había que buscar información y no porque pertenecí a la familia ya tenía el camino abierto. Yo no fui a título personal, fui a trabajar”, detalló.

VER GALERÍA

Durante su cobertura hubo un instante que fue muy comentado, luego de que Vicente Fernández Jr la dejara entrar al rancho Los 3 Potrillos, un lugar al que sólo Mara tuvo acceso. Sobre el gesto que tuvo su exesposo con ella, dijo: “Recibí muchos golpes, algunos literales. Recibí de un policía uno entre el pecho y el estómago. Cuando Vicente hijo se asomó a la reja para informar qué se tenía programado, se arremolinaron los medios de comunicación. Yo me acerqué para estar enterada, me metí el micrófono y ahí fue cuando me golpearon. Vicente se dio cuenta y gritó: ‘¡Ella sí pasa!', porque vio que me estaban jaloneando; en ningún momento dijo: ‘Que pase Mara, que pase Televisa, que pase la desgraciada”, comentó en tono de broma.

La comunicadora reveló que una vez dentro del rancho, se dejó llevar por su instinto de periodista y se mantuvo profesional. “Abrió la reja y entré con Said, el camarógrafo, porque estábamos transmitiendo en vivo. Ahí le pasé mi audífono para que hablara con Joaquín López-Dóriga, por eso me abrieron la puerta”, comentó sobre el enlace que hizo con Vicente Fernández Jr. Fue este momento el que se viralizó en redes provocando un sinfín de comentarios, una situación a la que Mara no presta atención: “Desconocía lo que sucedía en otras televisoras; yo fui a trabajar, no le fui a ganar la nota ni a pelearme con nadie. Esto, más allá de una guerra de televisoras, fue suerte de reportero”, explicó.

VER GALERÍA

Su cordial relación con su exesposo

Sobre qué le dijo Vicente Fernández Jr en su reencuentro, comentó: “Nada, no había nada qué decirnos. Le sorprendió encontrarnos en un momento laboral para mí, así lo entendió él y así lo entendí yo. Nunca nos habíamos visto públicamente desde que nos divorciamos, pero ya nos habíamos reunido en la última entrevista que le hice a don Vicente. Además, nos hablamos de vez en cuando, en mi cumpleaños. Pero lo que pasó, pasó. No se puede vivir con que ‘tú me dijiste, yo te hice’. La vida tiene que seguir Vicente y yo seremos amigos siempre”, dijo. Además, aseguró que la relación no sólo es buena con él, también tuvo la oportunidad de conocer a la actual pareja del cantante: “Si Mariana y él me necesitan, ahí estaré, porque como personas estamos para apoyarnos y qué bueno que él también entienda que eso fue parte del pasado. Si no funcionamos como pareja, funcionamos como amigos, como personas y como sociedad. Cariño va a haber siempre”, explicó.