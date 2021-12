Las hijas Stephanie Salas, su mejor porra rumbo a la gran final de Masterchef Celebrity

La cuenta regresiva para la gran final de Masterchef ha comenzado. A sólo unas horas de que los últimos cuatro concursantes se enfrentarán para ganar la primera edición Celebrity de este programa, Stephanie Salas, está lista para demostrar su talento en la cocina. Cobijada por el apoyo de sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero, la cantante presentará un menú completo con el que aspira a convertirse en la triunfadora de esta final. En las últimas horas, la cantante ha recibido en redes sociales cariñosos mensajes de sus hijas quienes están seguras que alcanzará el título de Masterchef. Desde Nueva York, su primogénita le dedicó un texto en el que enalteció su sazón, por su parte, su hija menor, Camila, dio a conocer que esta tarde la estará acompañando en el foro.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque durante la participación de su mamá en este reality se mantuvo discreta en cuanto a comentarios en redes, ahora que Stephanie se convirtió en finalista, Michelle Salas no ha querido dejar pasar la oportunidad de reconocer la dedicación que su mamá pone en cada platillo: “Madre mía, hace mucho no te veía tan entusiasmada y comprometida con algo que amas y disfrutas de verdad. Desde que tengo uso de razón, tu comida ha sido no nada más llena de sabor y de esa sazón que heredaste de la tata, Malú, pero siempre llena de pasión y de corazón. La cocina no son sólo ingredientes, sabe más rico cuando se hace con amor”, escribió la influencer en la primera parte de este texto que acompañó de una foto de su mamá en la cocina de Masterchef donde, desde el inicio, siempre estuvo considerada entre las más fuertes.

VER GALERÍA

Michelle reconoció que sus primeros recuerdos están acompañados de deliciosas creaciones que su mamá le mandaba en el lunch de la escuela: “Recuerdo cuando me hacías mis sándwiches gourmet para la primaria. Quizás en el momento un sándwich de jamón con queso era lo normal, lo convencional, pero tú siempre apostabas más que eso. Porque tú no eres convencional. Tú eres más portobello con queso de cabra y sun-dried tomatoes. ¡Felicidades por llegar a donde estás! Sé mejor que nadie que te lo mereces. Porque te apasiona de verdad y genuinamente te sientes bien ahí. Creando en la cocina. Espero que ganes este concurso, pero si no ganas, por lo que pase, quiero que tengas claro que siempre serás el primer lugar en mi corazón y en todos mis recuerdos culinarios. ¡Vamos!”, posteó la experta en moda quien, además compartió el último platillo que le preparó su mamá.

Por su parte, Camila Valero, su hija menor, también utilizó Instagram para hablar de cómo apoyará a Stephania esta noche: “Oigan estoy muy emocionada porque hoy es la final de Masterchef, a la que llegó mi mamá y bueno, quería decirte mamá que te deseo toda la suerte del mundo, yo te voy a estar acompañando al rato, pero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, para mí siempre has sido la mejor cocinera”, comentó la actriz en una de sus historias de Instagram, medio por el cual se sumó al team Stephanie que encabeza Sylvia Pasquel, mamá de la cantante, quien también utilizó esta red social para enviarle un cariñoso mensaje a su hija: “Te felicitó de todo corazón y que sea lo que Dios quiera hija. Para tus hijas, para mí y para toda la familia ya eres una ganadora y para tu público también así que suerte, mucha suerte hija, que seas la ganadora”.

VER GALERÍA

¿Cuál será el reto final?

Durante su asistencia a Ventaneando, Stephanie Salas habló de la emoción que le provoca ser finalista de Masterchef, pues la cocina siempre ha sido su gran pasión: “Me encanta la cocina porque mi abuela María Luisa, mamá de mi abuela Silvia Pinal, es la que me enseñó a cocinar. Pero nunca me imaginé haciendo unos tamales, arañas o sesos, platillos bien complicados como pasteles de boda”. Sobre cuál fue su estrategia para llegar a la final, dijo: “Yo empecé a ir ya directo a la final. Desde que yo entraba al foro, decía: ‘Hoy no me voy’”. En esta conversación, Stephanie adelantó que veremos esta noche: “Aquí la cosa es que cada quien tiene que entregar algo de su creación, un menú completo que consta de una entrada, un plato fuerte y un postre, en determinado tiempo. En 90 minutos y vas entregando cada media hora”, detalló.