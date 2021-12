Ale Capetillo revela por qué tuvo que ir de emergencia al hospital

Tal como nos reveló Ale Capetillo en la entrevista exclusiva para HOLA.com México que nos concedió para nuestra primera portada digital, la parte más difícil de vivir sola en Madrid es estar lejos de su familia, una situación que le costó más trabajo en las últimas horas, cuando tuvo que ir de emergencia al hospital. A través de Instagram, medio por el que la influencer ha ganado popularidad, compartió una foto desde el nosocomio, una noticia con la que alertó a todos sus seguidores. Después de una reparadora siesta y sorprendida por la cantidad de mensajes de preocupación que recibió, quiso dar detalles de los fuertes síntomas que presentó y por los cuales acudió al hospital por sospecha de Covid-19.

Aunque Ale enfrentó al virus a inicios de este año, el malestar la hizo pensar que podría ser esto nuevamente: “Fue de la nada, no sé qué me pasó aparte, escaló súper rápido. Fui a un evento, estaba todo perfecto y de la nada empecé a sentir frío en los huesos, de los pies hasta la espalda, empecé a sentir frío, congelado, de que me empezó a doler el hueso. No le hice caso a ese sentimiento fatal y le dije a mi amiga: ‘Chance es el hambre’, me acompañó a cenar y fue cuando me di cuenta que no era el hambre que de verdad eran escalofríos”, contó en sus historias, donde también reveló cuál fue el síntoma que más la alarmó: “Llegué a mi casa, me puse la pijama y ahí me di cuenta que no era normal ese frío, me chequé, la temperatura y dije: ‘Esto es fiebre 100%’ y dicho y hecho, estaba en 39, estaba derritiéndome”.

Cuando notó que su temperatura corporal se iba elevando decidió llamar a Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, para informarles de la situación y recibir un consejo: “Lo primer que hice fue marcarle a mis papás, como a la una de la mañana, y mis papás me dijeron: ‘Te vas ahorita al hospital’ y yo de, no, no quiero, porque le tengo pavor a los hospitales y a los doctores y más estando lejos de mi familia”. En el nosocomio, la joven se sometió a un test para descartar un segundo contagio: “La primera duda es si tenía Covid, me hicieron la prueba y, hasta ahorita, soy negativa… esperemos, ¿por qué les digo esto?, porque me hicieron la prueba y me dijeron: ‘El resultado lo vamos a tener mañana, o sea, hoy si no te marcamos eres negativa, si te marcamos eres positiva’”, explicó Ale.

Aunque se seguía sintiendo mal, Ale confió en que su prueba saldría negativa y se mostró confiada en todo momento: “A mí no me han marcado, entonces, eso es probablemente que sea negativa, pero me estoy esperando todo el día en mi casa para estar segura, de todas formas, ni quiero salir de mi casa”, comentó la influencer. Gracias a estos videos, sus seguidores pudieron ver que, aunque estaba en reposo, tenía buen semblante, un detalle que todos notaron: “Como pueden escuchar estoy congestionada, pero dentro de todo, estoy bien, lo que me mató y me tiró fue la fiebre, hace mucho no me daba una fiebre así, como desde el 2003, ¡Qué horror!”, reconoció.

El resultado de su prueba

Tal como lo adelantó ayer, esta mañana, pudo comprobar lo que ya venía sospechando, no tiene Covid: “Mil gracias por estarme preguntando cómo voy, cómo me siento, gracias a Dios, negativa en Covid, pero aun así tengo una de esas gripas invernales monumentales, pero voy mejor, con puro tecito voy mejorando y la compañía de Bobby”, comentó. La joven resaltó que, durante este breve confinamiento, su mascota se convirtió en su mejor confort, además de los mensajes y llamadas de sus papás quienes, a la distancia, estuvieron muy pendientes de ella.