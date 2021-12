Chris Noth en el ojo del huracán tras las acusaciones en su contra El actor, famoso por interpretar a Mr. Big en Sex And The City, fue señalado de abuso por dos mujeres

Tras el reciente estreno de la secuela And Just Like That..., de Sex And The City, Chris Noth, conocido por interpretar a Mr. Big en esta historia, se encuentra en el ojo público, luego de ser acusado por dos mujeres de haber sufrido abusos sexuales por parte del intérprete. Ante estos señalamientos, el actor ha reaccionado de manera inmediata, dando a conocer su postura a través de un comunicado. De acuerdo con lo expuesto por las denunciantes, los sucesos ocurrieron en el año 2004 y 2015, esto en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. Cabe destacar que el lanzamiento de la serie ha sido bien recibido entre los fanáticos de la producción, y que han seguido de cerca los detalles de esta nueva polémica.

Fue a través de The Hollywood Reporter que han trascendido la denuncia en contra del actor, y en donde se asegura que ambos testimonios llegaron con meses de diferencia. “Las acusaciones en mi contra, hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. No siempre significa no, esa es una línea que no crucé…”, señala Noth al inicio de su comunicado, para luego hacer una importante aclaración. “Los encuentros fueron consensuados, es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí se esto: no agredí a estas mujeres”, aseguró el actor.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, una de las denunciantes es una mujer que se hace llamar Zoe, de 40 años, y otra que responde al nombre de Lily, de 31 años. Ambas han sido puntuales con la acusación de abuso sexual en contra del intérprete, por lo que el medio de comunicación que ha difundido esta información ha protegido la identidad de las mismas, permitiéndoles usar seudónimos.

Entre otras cosas, se sabe que ninguna de las dos se conoce entre sí, y ambas se acercaron a dicha publicación con meses de diferencia. Zoe, por su lado, ha dicho que la agresión ocurrió en 2004, cuando tenía tan solo 22 años, y al parecer se conocieron cuando ella trabajaba como recepcionista de una empresa de alto perfil, en la que Noth y otras celebridades tenían negocios. Finalmente, tras un intercambio de mensajes, Zoe visitó el domicilio del actor en West Hollywood. Por otro lado, la mujer que responde al nombre de Lily, conoció al actor mientras trabajaba como camarera de un club nocturno en 2015, según recoge la publicación.

¿Qué han dicho las autoridades?

Hasta el momento, las autoridades han sido específicas en torno a lo dado a conocer tras esta acusación, asegurando que “no se está investigando al actor en estos momentos”, según ha dicho el Departamento de Policía de Los Ángeles. Esta situación, se da porque “no hay registro de que se haya presentado ningún informe ni ninguna denuncia. Sin un informe no hay investigación”, aseguró el agente Drake Madison. Del mismo modo, el abogado del actor se ha pronunciado, asegurando que ninguna autoridad se ha puesto en contacto con Chris ni con ninguno de sus representantes”, aunque aseguran que si eso ocurre, tendrán toda la disposición para cooperar en lo que sea necesario.

