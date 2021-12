Andrea Legarreta e Itatí Cantoral protagonizan un entrañable posado con sus hijos Nina y José Eduardo

Después del exitoso estreno de Sola en la oscuridad, esta mañana, la protagonista de la puesta, Itatí Cantoral, acudió al programa Hoy para promocionar esta obra, pero no lo hizo sola, acudió de la mano de su compañera de elenco, Nina Rubín. Durante su paso por el matutino, Itatí resaltó la emoción que le provoca poder trabajar con la hija de una de sus grandes amigas en el medio, Andrea Legarreta a quien conoce desde que eran jovencitas: “Yo estaba con tu mamá en el gimnasio hace 450 años”, bromeó Itatí sobre los años que tiene conociendo a la conductora. Durante esta charla se dijo muy sorprendida de la madurez y talento de la hija menor de la presentadora: “Me decía (yo ya había tenido a mis gemelos, fui la primera que tuve hijos): ‘Qué tal que nunca voy a tener hijos, mi sueño siempre ha sido ser mamá', corte A estoy en el escenario contigo", le contó a cuadro Itatí a Nina.

Para esta cita laboral, Itatí acudió en compañía de su hijo José Eduardo, de 20 años de edad, quien actualmente está estudiando actuación en Nueva York. Aprovechando la presencia de sus hijos, Andrea e Itatí posaron para varias entrañables fotos en las que aparecen al lado de los chicos que, como ella, siguieran sus pasos en el mundo del espectáculo: “Los hijos y las madres, porque no hay nada más hermoso que compartir los años con nuestros amigos”, escribió Itatí como descripción de una foto en la que Nina le comentó: “Te quiero”, mientras que Andrea Legarreta le escribió: “¡Te amamos preciosa! Es una delicia compartir la vida contigo y que Nina tenga la fortuna de convivir y aprender de ti hermosa. Qué lindo ver a tu niño hermoso y adorable. Adoré nuestras fotos”.

Por su parte, Andrea Legarreta también compartió otra serie de fotos en las que aparece con Nina al lado de Itatí y su hijo, quien ya pinta para convertirse en un galán de telenovela, como su papá, Eduardo Santamarina: “Visitas adorables que alegran nuestra vida. Hoy estuvieron en el @Programahoy nuestra adorada y talentosa @Itatic_oficial y mi amada princesita @Ninarubin para invitar al público a verlas, junto a un elencazo en Sola en la oscuridad”, escribió Legarreta como descripción de este entrañable álbum. Itatí no dejó pasar la oportunidad de reconocer el profesionalismo de Nina: “Te lo quiero decir públicamente, qué padre que una niña como tú se pase los fines de semana en el teatro. Porque eso invita a mucha gente joven y es un gran ejemplo, porque pudiendo estar metida en un celular, picándote los ojos, súper aburrida, estás haciendo cosas, disfrutando con tus compañeros”, le dijo la actriz.

Itatí también se dijo muy privilegiada de arropar a Nina en esta puesta, además confió que cuando José Eduardo, su hijo, debute formalmente en la actuación, también sea recibido con los brazos abiertos por sus amigos en el medio: “Cómo las generaciones nos vamos juntando y eso es muy bonito, porque, ¿qué más quiere uno en esta vida?, más que el amor que le dejaste a tus compañeros, espero que el día de mañana reciban muy bien a mis hijos”. Esta tarde, Itatí también acudió al foro de Ventaneando, donde habló del talento de su hijo: “Mi hijo Eduardo está estudiando actuación y es un actorazo. Está terminando la carrera, le faltan dos años, está estudiando en Nueva York, le digo: ‘Ya me urge para que trabajes mijito’, no, no es cierto”, comentó en tono de broma.

Los hijos de Itatí, derrochan talento

Durante esta conversación con Pati Chapoy, Itatí reconoció que su casa es un semillero de talentos en diferentes disciplinas, además de un actor, tiene un futbolista, su hijo Roberto Daniel: “Fíjate que el otro está jugando futbol y está estudiando al mismo tiempo Ingeniería Mecánica, él está en Guadalajara, ¡Arriba los Leones Negros!”, comentó. Además, dio detalles del talento vocal de su hija menor quien, según dijo, heredó el talento de su abuelo, don Roberto Cantoral, además comentó que acude con el mismo maestro de canto con el que asiste la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín: “María Itatí, ella es la compositora, toca el piano la guitarra (…) la verdad lo disfruta mucho, tiene unos maestros increíbles, uno de ellos, es el mismo de Nina Rubín”.