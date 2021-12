Con un romántico mensaje y una sorpresa, Mauricio Ochmann celebra el cumpleaños de Paulina Burrola

Por primera vez, Paulina Burrola celebró un cumpleaños al lado de Mauricio Ochmann, quien le preparó varios detalles a la modelo por sus 31 años de edad. Desde muy temprano, el actor utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una felicitación a la cumpleañera a quien sorprendió con una íntima fiesta para dos con la que le dio los buenos días. A través de sus historias en Instagram, Paulina compartió un poco del detalle que le preparó Mauricio con quien hizo pública su relación en junio pasado, convirtiéndose en una de las parejas más inesperadas del verano.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para felicitar a su guapa novia, Mauricio eligió tres imágenes, captadas el mismo día, donde se ven posando con divertidos gestos, este lindo recuerdo lo acompañó con una declaración de amor: “Hoy está de cumple esta belleza de mujer. Tierna, dulce, noble, amorosa y divertida que me trae cacheteando las banquetas”, escribió en la primera parte del mensaje. En la parte final, el actor resaltó la personalidad fuerte y valiente de su novia quien, lamentablemente, este año perdió a su papá: “Happy birthday amor mío @Paulinaburralo. Te deseo que la vida te dé siempre lo más bonito y lindo, porque te lo mereces, eres una guerrera en todos los sentidos. Te admiro y te amo”, se lee en su feed.

VER GALERÍA

Conmovida por las palabras de Mauricio, la joven modelo reconoció que este es su cumpleaños más especial por el simple hecho de celebrarlo con él: “Qué bonitas palabras amor. Gracias por consentirme tanto, no sólo hoy, ¡siempre! Te lo dije, eres tú mi más grande regalo de vida”, le escribió al actor. Además de este intercambio de mensajes, Paulina publicó en su Instagram varias imágenes de cómo la despertó el actor quien, en el comedor de su departamento, colocó varios globos con los que formó la frase "¡Feliz cumpleaños!", además de la decoración, en la mesa, resaltaba un encantador pastel rosado con cuatro velitas, mismas que sopló emocionada. Al estilo Santa Claus, Mauricio colocó sus obsequios debajo del árbol de Navidad, donde resaltaron bolsas de Yves Saint Laurent y Versace.

VER GALERÍA

Un íntimo festejo

Además de la celebración para dos que disfrutó con Mauricio, esta tarde, la cumpleañera disfrutó de una íntima fiesta en la que, además de su novio, convocó a su grupo de amigas en la Ciudad de México. A través de un álbum en el que posó muy feliz al lado de Ochmann, Paulina escribió: “Este año aprendí a agradecer aún más la vida, recordó, lo fuerte que puedo llegar a ser, lo valioso que son nuestros seres queridos y recordarles lo mucho que los amamos. Hoy no me queda más que decir, ¡gracias!, muchas gracias vida por mi familia, mi ángel más amado, mis amigos y a @Mauochmann que ha convertido este cumpleaños en el más especial que he tenido, lleno de detalles y amor. Te amo muchísimo, gracias por llegar a mi vida”. Por su parte, el actor respondió este mensaje con la frase: “Eres un ser demasiado lindo y bonito. Te amo muchísimo y gracias a ti por llegar a la mía”.