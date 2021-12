Rodeado por grandes amigos, Juan Pablo Medina reaparece en redes sociales

Han pasado ya 4 meses desde que Juan Pablo Medina enfrentó una crisis de salud que lo llevó de emergencia al hospital. Este tiempo, el actor lo ha utilizado para enfocarse en su recuperación, razón por la que ha mantenido intermitente su actividad en redes sociales donde, hace unas horas, reapareció, muy sonriente. Aunque en repetidas ocasiones ha hecho publicaciones en su Instagram, como en agosto pasado, cuando se dio a conocer su nominación al Ariel por su trabajo en la cinta El club de los idealistas, una noticia que celebró con sus seguidores, hasta el momento, no ha compartido fotos suyas. Debido a esto, anoche que Paulina Dávila, su novia, compartió una historia en la que aparece el actor, provocó revuelo entre sus fans.

Aprovechando una reunión con amigos entrañables, Paulina Dávila y Juan Pablo Medina posaron para esta instantánea que rápidamente se popularizó en las redes. Esta foto tomó relevancia, además por la reaparición del actor, por quienes lo acompañaban en esta velada. Además de su novia, Chespi, como le dicen de cariño en el medio del espectáculo, aparece a dos grandes amigos de uno de sus proyectos más entrañables: Soy tu fan. Aunque en la ficción el personaje de Juan Pablo, Iñaki, no se llevaba con Nicolás, interpretado por Martín Altomaro, ahora sabemos que en la vida real es todo lo contrario pues, en esta foto, en la que aparecen juntos. En esta foto también resalta la presencia de Johanna Murillo quien en la serie daba vida a Fernanda, esposa de Iñaki.

En este mini reencuentro de Soy tu fan, los actores acudieron acompañados de sus parejas; a Joanna la vimos en compañía de José María Yazbek; por su parte, Juan Pablo acudió con Paulina Dávila y Martín Altomaro lo hizo de la mano de Regina Blandón, su novia desde el 2018. A esta reunión los amigos también convocaron a otra pareja que forma parte de este grupito, se trata de la que conforma el actor colombiano Manolo Cardona y su esposa Valeria Santos, quienes también aparecen en esta foto sobre la que Paulina escribió la frase: “Les amo”, para luego etiquetar a todos, quienes aprovecharon para también compartir en sus redes esta entrañable foto.

Aunque prefería mantenerse alejado del ojo público durante su recuperación, en varias ocasiones, Paulina Dávila, su novia, lo ha mencionado en sus redes sociales donde, con románticos mensajes, le hace sentir su amor incondicional. El pasado 23 de octubre, durante el cumpleaños número 44 del actor, la colombiana utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen al lado del festejado que acompañó de una cariñosa felicitación: “Hoy se celebra la vida de este ser maravilloso de luz y paz, el que más me hace reír y me enseña todos los días. Te amo. Juammmmm, ¡Vales mil, nunca cambies! Viva la vida y este renacer”.

¿Cuál podría ser su próximo proyecto?

Si bien nada es oficial, hace unos meses, Óscar Uriel, con quien Juan Pablo Medina, trabajó en El club de los idealistas, reveló el que podría ser el proyecto con el que regresaría a la actuación, pero no en el cine, esta vez, quiere dirigirlo en teatro: “Tuve la oportunidad de ver ese montaje en Londres hace muchos años, compramos los derechos hace un buen tiempo y le hicimos la invitación de hacer Ghost Stories, Historias de Fantasmas, se llama y desde un principio tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo, pensamos en Chespi, Juan Pablo, para el protagónico. Se trata de una obra de ensamble y Chespi todo el tiempo nos aguantó nos dijo: ‘No, no, esto es una prioridad’ y es un actor que está siempre muy ocupado, está haciendo series y le hacen muchos ofrecimientos, pero él me dijo: ‘La obra de teatro es algo muy importante para mí’”, comentó el experto en cine.