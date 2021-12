Ingrid Coronado rompe el silencio sobre la demanda que interpuso contra su ex La conductora de televisión hizo una importante aclaración sobre el procedimiento

Dispuesta a proteger su vida privada, Ingrid Coronado levantó la voz en días pasados para denunciar que su expareja- quien ahora es llamado en los medios Charly N-, ocupó el espacio de un programa televisivo para hacer varios comentarios sobre su persona, los cuales asegura incitaron violencia contra ella y su familia. Por tal motivo, la conductora del programa Todos a Bailar interpuso una demanda legal con la que busca que se hagan valer sus derechos. Recordemos que en días pasados ella hizo el anuncio de este procedimiento a través de sus redes sociales, pero desde entonces no había declarado públicamente nada al respecto, por lo que ahora ha roto el silencio para aclarar las dudas en torno a lo que está solicitando con el apoyo de las autoridades.

Con la sinceridad que la caracteriza, Ingrid reveló cómo marchan las cosas en este momento, haciendo énfasis en la principal razón de su demanda. “Yo me siento muy agradecida por el hecho de que las cosas salieron como salieron finalmente. Yo lo que puse fue una demanda por violencia mediática, por violencia de género…”, dijo la presentadora a las cámaras y los micrófonos de Ventaneando, destacando el punto más esencial de su denuncia. “Las autoridades estuvieron de acuerdo conmigo que la libertad de expresión tiene un límite, y que cuando se habla de la vida privada de una persona, cuando se habla de la dignidad de una persona o de la reputación de una persona, justo ese es el límite que no se debe de traspasar…”, dijo.

Lo cierto es que a lo largo de las semanas también han surgido algunos rumores, por lo que Ingrid fue muy clara en su respuesta al ser cuestionada por la reportera de la emisión de espectáculos, quien le preguntó si había sufrido algún tipo de abuso por parte de su ex en el pasado y si esa era otra de las razones de su reclamo. “Yo puse una denuncia por violencia de género ahora, esos fueron precedentes que alguien más sacó pero ese no es el motivo de mi denuncia. El motivo de mi denuncia fue exclusivamente por las declaraciones de las últimas semanas y ya…”, expresó la también emprendedora. “Eso es todo lo que yo estaba pidiendo, que me respete como mujer, que se respete esta ley en la cual queda muy claro que la vida personal, la vida íntima de alguien pertenece solamente a esa persona y nadie tiene derecho de mostrarla ante nadie…”.

¿Qué ha pasado tras la demanda?

Desde que Ingrid Coronado puso en marcha el procedimiento legal, la situación ha resultado favorable para ella, pues los videos de la entrevista en la que su exmarido se refiere a su persona han sido bajados de las redes sociales. Así mismo, explicó que existe una orden de restricción la cual se debe cumplir con apego a lo determinado por las autoridades. “La juez dio esa instrucción de mantener esa medida precautoria, creo que se hizo un muy buen trabajo por parte de mis abogados y del centro de justicia para las mujeres…”, señaló, tratando de ser muy reservada sobre el caso.

En su momento, Ingrid también señaló que debido a esos comentarios tanto ella como su familia habían sido objeto de agresiones en redes sociales, por lo que a través de los procedimientos legales buscó la manera de que se pudiera resarcir el daño. “Los hechos e información difundidos en medios de comunicación, así como el sinnúmero de insultos machistas y amenazas que recibí vía electrónica a raíz de las declaraciones de los agresores, constituyeron actos de violencia mediática por razones de género. Ello, de acuerdo con la Ley Olimpia que tipifica estas conductas violentas y que tanto afectan a miles de mujeres en nuestra ciudad y en general, en nuestro país”, dijo en el comunicado dado a conocer el pasado 6 de diciembre, en el que invitó a las mujeres a no guardar silencio ante los abusos.

