Anette Michel revela que se encuentra enferma: 'Qué triste perder lo más preciado, la salud'

El 2021 fue para Anette Michel un año de notables cambios, pues tras dejar el reality de cocina MasterChef tuvo la oportunidad de incorporarse a las filas de Televisa para retomar su carrera como actriz, esta vez con un papel en la telenovela Contigo Sí. Desde entonces, la tapatía se ha mantenido más cercana que nunca a sus fanáticos, compartiendo con ellos algunos vistazos de lo que ocurre en su entorno personal, como ha sido en esta ocasión, en la que ha dado a conocer que se encuentra enferma. Por fortuna, todo parece marchar en orden, así lo ha dicho la presentadora, quien ha recibido un sinfín de muestras de cariño y los mejores deseos en espera de que pueda recuperarse muy pronto.

Fue a través de sus redes sociales que Anette se sinceró sobre su estado de salud, revelando que se encuentra enferma de las vías respiratorias. Eso sí, ante las dudas que pudieran surgir, aclaró que su padecimiento no es por Covid-19. “Qué triste perder lo más preciado, la salud. Pero soy disciplinada y fuerte, así que pronto estaré al 100…”, escribió en las primeras líneas de su publicación en Instagram, para luego ahondar en más detalles de su situación. “No tengo Covid, es solo principio de bronquitis. Besitos positivos”, agregó la famosa, dando muestra de la buena actitud con la que asume este instante en el que ha tenido que hacer una pausa hasta que pueda recuperarse.

Por si fuera poco, Anette ilustró su anuncio con una imagen en la que aparece acostada en su cama, mostrando las cajas de cada uno de los medicamentos prescritos para su tratamiento, por lo que deberá seguir al pie de la letra cada una de las indicaciones. Lo cierto es que ella ha tomado todo con sentido del humor, agregando una pequeña nota en la foto que ha acumulado miles de me gusta. “Los regalos que me trajo el invierno”, dijo la actriz, sin dar más información de lo que ha ocurrido en el transcurso de las horas. Mientras tanto, varios famosos le han enviado los mejores deseos, como lo hizo Jimena Pérez, La Choco. “Que te mejores, guapa”, escribió la ex conductora de Ventanenado. Atala Sarmiento también se unió a las muestras de afecto. “Ains, a escuchar el cuerpo y mimarlo el tiempo que haga falta. Besos sanadores”.

Pero más allá de este contratiempo de salud, Anette ha permanecido muy pendiente de sus redes sociales, pues luego de dar la noticia de su padecimiento, ha publicado un par de contenidos en redes, entre ellos una fotografía junto a sus compañeros de la telenovela Contigo Sí, la actriz Alejandra Robles Gil y el actor Ernesto Laguardia. “¡Qué dicha conocerlos y poder trabajar junto a ustedes. ¡Un placer!”, apuntó al pie de la postal en laque ella se deja ver guapísima y de lo más sonriente.

Un nuevo comienzo para Anette

Si de algo se siente orgullosa Anette Michel, es de la seguridad con la que ha podido tomar las mejores decisiones en el plano profesional, situación que la llevó a iniciar una nueva aventura en Televisa. Del mismo modo, en alguna ocasión ahondó en los motivos que detonaron su salida de TV Azteca. “Debo confesar que con la nueva administración en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecían justas, y para Anette Michel, la palabra más importante después de equilibrio es justicia, entonces dije: ‘Aquí ya no es’”, dijo en una charla con TVyNovelas, espacio en el que también destacó el gran cariño que tiene por MasterChef. “Creí que era el momento indicado para salir de una zona de confort. Ya tenía seis años haciendo únicamente eso, entonces me cuestioné y dije: ‘Quiero actuar, aquí no puedo hacerlo’. A MasterChef lo amo, lo adoro, pero tenía qué pensar en qué seguía para mí…”, dijo.

