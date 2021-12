Stephanie Salas habla de su reciente encuentro con Isabella Camil: ‘La conozco de toda la vida’

Después del éxito que representó Luis Miguel, La Serie, muchos personajes que se presentaron en la historia se convirtieron en objetivos de la prensa, tal es el caso de Stephanie Salas e Isabella Camil, ambas, exparejas sentimentales de El Sol y quienes jugaron un rol muy importante en la vida del cantante, de acuerdo con lo proyectado en la pantalla chica. En ese sentido, muchos medios de comunicación tenían la duda de que si, en la vida real, entre ellas, existía algún tipo de enemistad, especulación que tomó fuerza luego de que, hace unos días coincidieron en un evento en Los Ángeles donde, aunque estuvieron dando entrevistas muy cerca no se saludaron; sin embargo, de acuerdo con Stephanie, al interior del lugar sí compartieron.

Echando por tierra cualquier rumor sobre un distanciamiento, Stephanie reconoció que la relación con Isabella Camil, se remonta desde su infancia, de hecho, reveló que la conoce desde que eran niñas, una época en la que solían ser compañeras de juegos: “Yo conozco a Isabella desde hace muchos años, desde chiquillos jugábamos en Acapulco con su hermana, íbamos Alejandra, Luis Enrique y yo con ella y su hermana Kali, entonces, yo la conozco de toda la vida y cero”, comentó Stephanie, aclarando que nunca ha existido ningún tipo de diferencia con la hermana de Jaime Camil.

La actriz aseguró que durante ese vento sí compartió con la actriz y con su esposo, sólo que las cámaras no fueron testigos, situación que pudo provocar las especulaciones: “Al contrario, ya ves que luego hay especulaciones, pero nos quieren ver pelear, pero nosotras nos la pasamos súper bien, muy agusto, mi mamá los adora. En verdad no hay rollo, no hay rollo, súper bien, no hay ningún tema, para nada, al contrario”, explicó. La actriz aprovechó para reflexionar: “Yo creo que además vivimos tiempos en los que, además, si algo nos ha enseñado la pandemia, es a soltar muchas cosas, ¿para qué nos metemos en rollos?, al contrario, hay que fluir en armonía y lo que venga”.

¡Es finalista de Masterchef Celebrity!

La actriz aprovechó este encuentro con la prensa para hablar de sus planes para Navidad, una fecha que suele pasar en familia en casa de su abuelita, la primera actriz Silvia Pinal, una velada donde, por primera ocasión ayudará a preparar el platillo estrella: “Hay un tradicional bacalao ahí en casa y justo este año voy a prepararlo junto con la señora que ayuda a mi abuela, que también le queda fenomenal. Voy a ir a aprender bien la receta, que es de mi bisabuela María Luisa”, explicó. La también cantante reveló que, aunque quería mostrar ese preparado en televisión, pero no pudo: “Yo lo quise mostrar en Masterchef, pero luego no te quieren dar la receta, no me la querían dar hasta que fuera el 24, entonces, ahí voy a andar, porque el bacalao se deja remojando varios días, voy a aprender ahora sí y ahí les cuento cómo me quedó”, dijo.

La actriz se convirtió en una de las finalistas de la primera edición de Masterchef, una situación que la tiene muy emocionada. Stephanie Salas competirá este domingo con Pati Navidad, Paco Chacón y Germán Montero: “Estaba con mucha presión, pero yo creo que era de esta presión que te hace darlo todo, no estás haciendo ya las cosas cerebrales, lo estás dando todo, entregando todo de ti, decir, yo voy a meter ese gol con toda mi alma”, comentó durante entrevista en Venga la Alegría donde sus compañeros reconocieron que es la contendiente más fuerte debido a su conocimiento en comida gourmet.