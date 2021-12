Mara Patricia Castañeda sobre su cobertura del funeral de Don Vicente Fernández: ‘Haces las cosas por instinto’

De entre todos los medios nacionales e internacionales que se dieron cita el pasado domingo a las afueras del rancho Los Tres Potrillos, había una reportera que no sólo estaba cubriendo el fallecimiento de uno de los más grandes representantes de la música vernácula de nuestro país, Don Vicente Fernández, además, estaba reportando la muerte de un hombre al que consideraba familia. Se trata de Mara Patricia Castañeda quien, como en sus inicios, tomó el micrófono de Televisa y viajó a Guadalajara para realizar una conmovedora cobertura en la que tuvo la oportunidad de sentir el cariño que le tiene la familia Fernández, de la que formó parte cuando estuvo casada con el primogénito del cantante, Vicente Fernández Jr. Con el mismo profesionalismo con el que realiza su trabajo siempre, la periodista provocó que su cobertura fuera una de las más comentadas, debido a la buena relación que mostró en pantalla con su ex y con el resto de la familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tras la exhaustiva cobertura que Mara consiguió en el último adiós de Don Vicente, la periodista habló con los medios de comunicación a su salida de Televisa, sobre esta labor: “Fue un trabajo muy rudo y de mucho tiempo, pero creo que le demostramos a Don Vicente el cariño que le tuvimos como prensa, porque siempre bajó el cristal saliendo de los palenques, siempre habló con la prensa y eso no se olvida”, comentó. Sobre las atenciones que recibió de los Fernández dijo: “Mi agradecimiento a la familia, porque siempre estuvieron, cuando cambiaban los planes me decían que, si podía avisar a los compañeros de la prensa. Abrieron la VFG para toda la fanaticada, como diría Don Vicente”, reconoció. La periodista admitió que, a pesar de lo acontecido, todavía no asimila la partida de El Charro de Huentitán: “No lo podía creer, hasta el momento no lo puedo creer, lo vi hace un año, él me pidió que yo fuera a entrevistarlo”, recordó.

VER GALERÍA

La comunicadora reconoció que para ella también fue una sorpresa la reacción de la familia con su trabajo: “No sabía qué facilidades iba a haber, yo no hablé con ellos para que me ayudaran o algo, nada, fue un instinto”. Como buena periodista de la vieja escuela, Mara sabía la responsabilidad que estaba en sus hombros: “Haces las cosas porque es instinto. Sabía que estaba al aire y tenemos que nutrir un programa y lo primero que hice, como en la vieja guardia, nada más enseñabas el micrófono y se pararon. Bueno, es que me veían y se les salían las lágrimas, se paró Gerardo, que a él no le gusta tener contacto con la prensa, se paró Alejandra, Mariana, la futura esposa de Vicente Jr, las tías, el médico personal de Don Vicente, en fin”, contó.

Mara aprovechó para hablar del momento en que, su exesposo, le dio acceso únicamente a ella al rancho, un momento que algunos medios criticaron; sin embargo, explicó por qué sucedió así: “Cuando pasó lo de la reja, vi que Vicente se subió y estaba diciendo algo, entonces, yo me acerqué para ver, en eso, la policía medio un golpe en el pecho, porque, bueno, ya lo sabemos ustedes que son golpes patadas y lo que caiga. Casualmente, volteó Vicente en ese momento y dijo: ‘Ella sí pasa’, no dijo Mara, no dijo nada, él estaba con su dolor y yo con mi trabajo, entonces, me dejan pasar, también se pasa el camarógrafo y la policía cierra la puerta”, comentó. Sobre los comentarios referentes a que tuvo preferencia por ser exesposa de Vicente Jr, dijo tajante: “Cuando termina una relación, como puede quedar bien la relación con la familia, como puede no ocurrir, y a nadie le consta si la relación siguió, si lo platicamos, nada, a nadie le consta nada”.

VER GALERÍA

Su especial relación con Doña Cuquita

Ayer en Ventaneando, se mostraron unas imágenes de Mara Patricia acompañando a Doña Cuquita durante el velorio, un momento donde la vimos dándole a la viuda de Don Vicente sus aretes, el único instante en el que vimos a Doña Cuquita sonreír, un gesto que dejó al descubierto, el gran cariño que se tienen. Sobre su cercanía con Don Vicente y Doña Cuquita, Mara contó: “Me dio mucha ternura cuando María Antonieta Collins, de Univisión, le dijo a Cuquita: ‘Es que fue tu nuera’ y ella le respondió: ‘No, ella no fue, es mi nuera’ y yo se lo agradezco porque es cariño y amor, ahora sí que hermoso cariño”, comentó sonriente Mara quien reconoció que el amor entre Doña Cuquita y Don Vicente fue muy auténtico: “Habla del amor que sí existe a pesar de los años. Veía a Cuquita y me dolía el alma, porque ha sido una mujer muy fuerte, una mujer que lo honró. Siempre me decía: ‘Es que los matrimonios de ahora, por cualquier cosa se separan’. Don Vicente siempre me decía: ‘No hija, si se me va Cuca, me voy atrás de ella’”, concluyó.