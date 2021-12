Esta es la condición que Cristian Castro le puso a su hija Rafaela para lanzarla como cantante

De los tres hijos de Cristian Castro, Rafaela, la menor (a quien procreó con Paola Eraso), es quien desea seguir los pasos de su papá en la música. Digna heredera del talento de la familia, la niña de 7 años de edad, está tomándose muy enserio sus estudios como cantante y compositora, para muestra el regalo que le hizo a su famoso papá, el pasado 8 de diciembre, con motivo de sus 47 años. Desde Colombia, país donde radica la niña, compartió un video dedicado a Cristian en el que interpretó su segunda composición, un tema inspirado en la naturaleza. Sobre este lindo gesto de su hija, el cantante habló durante su visita a Televisa San Ángel.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En entrevista con el programa Hoy, el hijo de Verónica Castro reveló qué le regaló su mamá en su cumpleaños, una fecha que disfrutó cobijado por el amor de su familia: “Sí, estoy muy festejado, me regaló mi mamá mi teléfono, así que estoy súper agradecido con ella, porque me regala cosas muy, muy especiales”, confesó. El cantante también habló del invaluable obsequio que le hizo su hija Rafaela quien es además de tener un lindo timbre de voz, resultó muy talentosa para hacer canciones, una faceta que, hasta el momento, nadie ha explorado en la familia: “Rafaela, por ejemplo, me envió una súper canción, es una composición muy bonita”.

VER GALERÍA

El cantante reveló que Rafaela le escribió esta canción especialmente a él: “Le pedí su segunda composición, entonces cada año le pido una canción”, comentó. Dio a conocer que su hija tomó como inspiración para esta canción un animal del que siempre habla con ella: “Es preciosa, es de cisnes, yo le digo que es un cisne”, comentó el cantante. Cristian aseguró que no tiene palabras para describir el orgullo que siente siempre que escucha cantar a Rafaela: “De verdad, admirándola mucho”, explicó el cantante.

Como no puede negar el talento de su hija, Cristian ya le prometió que la lanzará musicalmente; sin embargo, antes de que eso sucedo, le puso una condición con la que tiene que cumplir, terminar sus estudios: “Ya le dije que en cuanto se gradúe de la universidad, yo le voy a hacer un discazo y la vamos a lanzar, acá en Televisa”, comentó convencido de que su hija será una gran intérprete. En esta conversación con el matutino, el cantante reconoció que, en este momento, su vida está enfocada en su carrera musical y sus hijos, reconoció que el terreno personal ya pasó a otro plano: “Sinceramente, ahora, mi vida personal ya pasó un poquito a segundo plano”, aseguró.

VER GALERÍA

Sus tres hijos saben tocar el piano

Como parte de la herencia que quiere dejarle a sus hijos, es el gusto por la música, el tener conocimiento de cómo se toca un instrumento o cómo se hace una canción. Durante la pandemia, el cantante reveló en una entrevista vía Zoom con Guadalupe Pineda que sus tres hijos están en clases de piano: “Quiero es que mis hijos aprendan un instrumento ya están con el piano. Yo estoy encima de mis hijos para que aprendan piano, quiero que se acompañen bien y aunque no sean cantantes sepan un poco de solfeo, un poco de música, porque es importante eso”, comentó. Por esta razón en que vemos que Rafaela es tan buena en este instrumento.