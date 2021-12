Rodeada de cariño, Claudia Álavarez celebra su baby shower

Esta es una de las etapas más plenas para Claudia Álvarez, quien disfruta al máximo la dulce espera de sus mellizos, un sueño que ha hecho realidad de la mano de su esposo, Billy Rovzar. Y mientras la fecha para el nacimiento de los bebés se acerca, la actriz se ha dejado consentir por sus seres queridos, quienes le organizaron un baby shower lleno de sorpresas. Por supuesto, la actriz agradeció rotundamente a su hermana, Vicky Álvarez, quien fue la principal artífice de este especial evento familiar que incluyó una profunda ceremonia para honrar la próxima llegada de los nuevos integrantes de la familia. Mientras tanto, todo parece estar listo para la protagonista de telenovelas y su marido, quienes permecen muy ilusionados por la nueva etapa que están por comenzar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como ya es costumbre, Claudia compartió los detalles de esta celebración a través de sus redes sociales, espacio en el que ha consolidado una comunidad de seguidores a la que ha puesto al tanto de todos los acontecimientos en torno a su embarazo. “Gracias @vickyalvarezo por organizar tan hermoso baby shower para mis #twins fue mágica la ceremonia…”, escribió la estrella de telenovelas en las primeras líneas de su publicación, destacando la labor de su hermana para regalarle uno de los instantes más inolvidables de su vida. “¡Mis amigas y familia me hicieron sentir la mujer más amada del mundo!”, agregó la intérprete, que entre otras cosas reveló que cada una de sus invitadas se realizaron pruebas de Covid-19 para evitar cualquier contratiempo, por lo que todo resultó de maravilla.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, Claudia compartió con sus fans entrañables fotografías del baby shower, mostrando la impresionante decoración en el jardín, la cual incluyó globos rosas y azules, así como una enorme mesa con dulces y bocadillos. La sorpresa también incluyó algunos posados de la intérprete luciendo hermosa su ‘baby bump’ de seis meses, para lo que eligió un ceñido vestido que coordinó con un coqueto sombrero y tenis. Cabe destacar que entre las invitadas más especiales estuvo su mamá, la señora Vicky Ocampo, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de este proceso que ha llenado su corazón de mucha ilusión. De hecho la afortunada abuela posó con sus hijas y su nieta Kira, una postal en la que las tres se dejaron ver muy sonrientes. Otras de las asistentes a la importante cita fueron las actrices Adriana Louvier y Bárbara Mori, con quienes conserva una estrecha amistad.

VER GALERÍA

¿Cómo marcha su embarazo?

Desde que diera la sorpresa de la dulce espera de sus mellizos, Claudia se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de Instagram, en donde en más de una ocasión ha llevado a cabo dinámicas con preguntas y respuestas, poniéndolos al tanto de todo lo que acontece en este instante, sobre todo tras recibir el tratamiento con el cual logró volver a quedar embarazada. “Me quedé en reposo absoluto 5 días. Desde que salí de la transferencia mantuve mis pies súper calientitos toda la semana con mega calcetines invernales. No deja que se te enfríen nada. Estaba súper relajada, me movía súper despacito esos días, meditaba, no hice ni medio esfuerzo y después del quinto día ya subía y bajaba escaleras despacio, así hasta la segunda semana que te avisan si estás o no embarazada”, recordó.

Entre otras cosas, Claudia mostró en días pasados una imagen en 3D de sus mellizos, misma que sirvió para contar cómo se encuentra en este momento, en el que por cierto ya ha elegido el nombre de sus bebés, aunque todavía no los ha revelado. “Gracias a Dios todo va perfecto con su desarrollo, ya pesan medio kilo cada uno, pero mi espalda los siente como si pesaran mucho más”, dijo.

VER GALERÍA