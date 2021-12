Jacky Bracamontes termina su cuarentena en Israel y comienza su aventura rumbo a Miss Universo

Por segunda ocasión, Jacky Bracamontes se convertirá en la conductora estrella de Telemundo en Miss Universo. Como parte de la cobertura que la televisora tiene preparada para este domingo, 12 de diciembre, está la colaboración de la tapatía quien, hace un par de días, llegó a Israel, país donde se realizará la edición número 70 de este reconocido certamen de belleza. A 21 años de haber participado como aspirante a la corona, ahora, Jacky se encargará de conducir esta transmisión especial que la tiene muy emocionada, pues, según compartió en sus redes sociales, este evento, además de apasionarle, le dio la oportunidad de conocer Israel, un sitio que no había tenido la oportunidad de visitar.

Fue el pasado martes cuando, con boleto de avión en mano, Jacky Bracamontes dio a conocer que estaba lista para dar comienzo con este viaje de trabajo: “Nos vamos a Israel a Miss Universo. Es la primera vez que tengo la fortuna de ir por esas tierras”, escribió la tapatía. Como todos los involucrados en este evento, a su llegada a Eilat, ciudad donde se llevará a cabo el concurso de belleza, a su llegada, la tapatía tuvo que aislarse y pasar un par de días en cuarentena, esto como parte de las medidas anunciadas por aquel país ante la alerta por la propagación de la nueva variante del Covid-19, ómicron.

Tal como lo hizo Adamari López, quien este año formará parte del jurado, y Andrea Meza, actual Miss Universo, Jacky se aisló y esperó a que los organizadores le dieran luz verde para poder salir de la habitación de su hotel. Ayer por la tarde, tras recibir su prueba negativa, la conductora dio a conocer que había abandonado la cuarentena y esta lista para comenzar con el programa de Miss Universo, no sin antes, conocer un poco de la ciudad al lado de su equipo de trabajo: “Por fin salimos de la cuarentena y nos fuimos a turistear. Mañana arrancamos con todo los ensayos y actividades para Miss Universo”, escribió la mexicana como descripción de un álbum de fotos donde la vemos en las Minas del Rey Salomón, un lugar que la dejó con la boca abierta.

Tras este breve tour por la ciudad, esta mañana, la conductora posó guapísima, con el mar rojo, como telón de fondo, para una imagen con la que anunció el arranque oficial de las actividades rumbo a la gran gala: “Hoy es la preliminar de Miss Universo. Noche importante para las candidatas. ¡Feliz de poder estar ahí!”, escribió la exreina de belleza como pie de estas imágenes en las que aparece guapísima luciendo un vestido blanco con drapeado en el escote. A través de sus historias, compartió algunos videos de las preliminares, evento encabezado por la actual reina, Andrea Meza. En estos clips, Jacky también compartió varias imágenes de la pasarela de la representante de México, Debora Hallal, en traje de baño.

Más de dos décadas de su paso por Miss Universo

Jacky no es una improvisada en la conducción de este tipo de eventos. En mayo pasado, también fungió como presentadora del especial de Telemundo para Miss Universo, en aquella ocasión, compartió espacio con Carlos Ponce. Fue días antes del certamen que Jacky habló con ¡HOLA! Tv sobre lo importante que fue su participación en este concurso: “Miss Universo me marcó de una forma muy especial, fue una experiencia que me cambió, ¿por qué?, porque conocí el fracaso por primera ocasión. Para mí fue muy fuerte no haber pasado a las semifinalistas, no haber sido Miss Universo, entonces eso me hizo crecer muchísimo”, explicó. Para esta edición, Jacky tampoco estará sola en pantalla, este año, su compañero de aventura en Miss Universo, será el guapo actor chileno, Cristian de la Fuente.