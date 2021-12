Natalia Téllez y la razón por la que pensó que no sería mamá

A un par de meses de debutar en la maternidad, Natalia Téllez continúa disfrutando de su trabajo en Netas Divinas, espacio donde ha compartido varios detalles de su dulce espera. Más sincera que nunca, en el episodio de esta semana, la conductora habló de la razón por la que nunca se convertiría en mamá, una situación que llegó a ver como imposible. Fue en septiembre pasado cuando la conductora y su novio, Antonio Zabala, dieron a conocer a través de sus redes sociales que estaban en la dulce espera de su primer hijo. Tras el anuncio, la presentadora reveló en el programa de Unicable que está esperando una niña que nacerá a inicios del próximo año.

Durante el capítulo de anoche, Daniela Magún les preguntó a sus compañeras en qué situación de la vida se estaban autolimitando, a lo que Natalia Téllez dijo: “Yo, tener un hijo”. La conductora tomó la palabra para explicar por qué le estaba ocurriendo esto con la maternidad: “Nunca pensé. Siempre que veía mamás yo decía: ‘Yo tendría que pasar mucho, aprender mucho, estar como en otro nivel conmigo para poder dar ese paso’ y de repente sí creo que mi vida se configuró de un modo que dije: ‘Lo puedo hacer, me siento preparada’”, explicó la conductora.

Aunque está viviendo al máximo su embarazo, Natalia reconoció que siempre vio la maternidad muy lejana, debido a que observaba el gran trabajo que hacían sus amigos con hijos: “Para mí era un reto imposible, porque yo decía, es imposible ser mamá y las veía y decía: ‘es la chamba imposible’”, explicó. Mientras en el terreno profesional se sentía con el poder de alcanzar todas sus metas, en lo personal se sentía de otra manera: “Yo pensaba que puedes quedar en el casting o puedes dar el enganche del depa, pero ser mamá, yo lo veía como la chamba imposible”, dijo.

Espera una Netita

Natalia ha encontrado en Netas Divinas el sitio donde más cómoda se siente hablando de su maternidad, de hecho, fue en este espacio donde reveló el sexo de su bebé, una niña a quien espera con mucha ilusión: “Para mí es muy simbólico, es muy hermoso y también es muy fuerte. Mi hermana empezó a soñar cosas con mamá, yo empecé a soñar cosas con mamá, mi papá cuando le dije que es niña… es fuerte y hermoso para todos. Es muy raro que cuando hay momentos importantes yo sueñe con mi mamá y mi hermana también, pero muy cotidiano, nada más está ahí como acompañándome”, comentó en aquel programa.

En aquel episodio, Natalia reconoció que el hecho de que estuviera esperando una niña era algo muy especial para toda la familia: “Desde enero que estaba con la idea de buscar un bebé, puse una foto de mi mamá y yo al lado de mi cama y cuando Antonio y yo vimos la prueba de embarazo, me abrazó, pero como que me volteó y lo primero que vi fue la foto, no sé, yo lo sentí como un abrazo doble, fue mágico, esas cosas no se pierden y para mí fue muy bello ese momento” , comentó visiblemente emocionada.