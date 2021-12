En medio de las investigaciones, Alec Baldwin da a conocer una carta del equipo de Rust

Luego de que en días pasados Alec Bladwin rompiera el silencio en televisión sobre lo que vivió en el set de la película Rust, -negando haber jalado el gatillo del arma de utilería que cobró la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins-, nuevamente el actor se ha pronunciado, esta vez para difundir una carta firmada por parte de algunos de los integrantes de la producción del filme, quienes negaron condiciones inseguras en el set, afirmando que este no era “caótico ni peligroso”. Del mismo modo, destacaron el profundo dolor que los invade tras la partida de su compañera, asegurando que lo más importante ahora es honrar su memoria, así como la puesta en marcha de nuevas alternativas para sustituir a las prácticas obsoletas, contemplando el trabajo responsable con las armas.

“Esta carta está escrita en representación del elenco y el equipo de producción de la película, Rust. Este no ha sido sancionado o influenciado de ninguna manera por los productores…”, comienza diciendo la carta, en la que se especifica que los firmantes desean expresar un relato más preciso de su experiencia trabajando en el set, ante lo inadecuado de la narrativa pública que rodea la tragedia. “Nos sentimos heridos por la pérdida de nuestra amiga y colega Halyna Hutchins. Ella estaba de muchas maneras en el corazón de nuestra producción, y su pérdida nos lastimó a cada uno de nosotros…”, se puede leer al inicio del documento de dos páginas firmado por 25 integrantes de la producción.

Los firmantes aseguraron que, a pesar de tener la necesidad de trabajar en producciones donde las condiciones no son las adecuadas con la finalidad de ganar experiencia y créditos, este no fue un caso similar. “Rust fue profesional. Reconocemos que ningún set es perfecto, y como en cualquier producción, Rust tuvo áreas brillantes y áreas que eran más desafiantes…”, aseguraron los integrantes del filme, quienes más allá de mantenerse unidos para apoyar los esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo en la industria, afirmaron que la situación del set de Rust no fue un ejemplo de ese tipo de problemáticas. Así mismo, se hace una importante afirmación: “Las descripciones de Rust como un lugar de trabajo caótico, peligroso y explotador son falsas y distraen de lo que más importa: La memoria de Halyna Hutchins y la necesidad de encontrar alternativas modernas a las prácticas obsoletas de seguridad y armas de fuego en la industria…”, dice el comunicado difundido por Baldwin.

Dispuestos a cooperar con las investigaciones

En el documento de dos páginas, el grupo señala que el optimismo al interior del equipo era alto. “Desde el director hasta los asistentes de producción. Todos los departamentos trabajaron bien juntos, colaborando y ayudando a cada uno…”. Así mismo, quienes se han pronunciado en este comunicado, hicieron énfasis en un punto: “No permitan que algunos empleados descontentos afecten su visión del resto de nosotros. Somos profesionales en cada departamento…”, agregó el equipo.

Por otro lado, dejaron ver su disposición para colaborar con las autoridades que en este momento están trabajando en las investigaciones. “Mientras tanto, nos apoyamos mutuamente y colaboramos con los investigadores. Pedimos amablemente que sus especulaciones y generalizaciones sobre nosotros y sobre nuestros colegas, sean comprensivas hasta que concluya una investigación. Agradecemos a nuestros amigos y familiares que se han acercado a nosotros en privado para ofrecernos compasión y apoyo”, concluye la carta.

