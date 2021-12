SPOILER ALERT: Ya se sabe qué pasó con Carrie y Mr. Big Si no quieres saber qué va a pasar en esta nueva entrega, no continúes leyendo

Pocas series se han causado tanta sensación entre el publico femenino como Sex And The City. Esta historia, centrada en la vida de Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York y Miranda Hobbes, dejó tan prendados a sus fans los creadores hicieron un par de películas con estos personajes. Pero tuvieron que pasar 17 años desde que se emitió el último episodio del programa de televisión para que viera la luz And Just Like That…, la serie que marca una continuación de las vidas de las famosas amigas neoyorquinas -sin Samantha-. Uno de los aspectos que más causaba expectación respecto a este esperado estreno era lo relacionado con el romance entre Carrie y Mr. Big. Si bien los adelantos ya habían dejado ver que este galán aparecería en esta nueva producción de HBO, ha sido hasta ahora que se ha revelado qué fue de ellos.

El estreno de And Just Like That… ha dejado a los fans de Sex And The City con un sabor agridulce, pues por un lado pudieron ver por fin a Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon) juntas como en los viejos tiempos, y por otro se enteraron de la muerte de uno de los personajes más icónicos de la historia. Muchos podrían pensar que se trataría de Samantha, pues Kim Katrall, quien la le había dado vida al personaje, rechazó participar en esta producción, sin embargo no es así. Pues según lo han revelado las protagonistas en el primer episodio se fue a vivir a Inglaterra. De esta forma se despejó las dudas sobre la ausencia de tan simpático personaje en la trama, pero entonces, ¿quién falleció en la historia?

Esta revelación será sin duda muy impactante, y es que la persona que falleció en la trama es ni más ni menos que Mr. Big, el gran amor de Carrie. Según mostró al final del primer capítulo de And Just Like That… el personaje interpretado por Chris Noth fallece repentinamente a causa de un infarto. Como era de esperarse, la protagonista queda completamente devastada ante este hecho. Y es que, de un momento a otro, a su llegada de un recital de piano de Lily, la hija mayor de Charlotte, encuentra a su esposo derrumbado en el piso.

Esta trágica situación afecta también a las incondicionales amigas de Carrie, quienes, como se ve en el segundo episodio, quienes le ayudan a planear el funeral de Mr. Big e intentan buscar la manera de consolarla ante esta gran pérdida. Por su parte, Samatha, quien parece estar distanciada de ellas, envía un gran arreglo de flores, con lo que rompe el hielo con sus amigas. Finalmente se lleva a cabo el funeral, una ceremonia emotiva en la que el esposo de la protagonista es recordado por medio de fotos y mensajes de sus seres queridos.

Una Carrie madura y segura de sí misma

La continuación de la historia de Sex And The City aparece más de 20 años después de que viéramos a Sarah Jessica Parker por primera vez convertida en Carrie Bradsahw, en ese entonces la actriz tenía 33 años. El tiempo ha pasado, y egresó en este proyecto con su distintiva seguridad, pero además madurez. El cambio no físico no es de sorprender, pues la intérprete tiene ahora 56 años, sin embargo, cuando salieron a la luz las primeras imágenes de And Just Like That… hubo quien lanzó críticas respeto a la imagen de la protagonista, ello debido a que mostró su melena gris al natural. “Hay tanta charla misógina en respuesta a nosotros que nunca sucedería con un hombre", confesó a principios del ms pasado en una entrevista a Vogue US al ser cuestionada al respecto. “Casi se siente como si la gente no quiera que nos sintamos perfectamente bien con quienes somos, casi como si disfrutaran que sufriéramos por lo que somos ahora, sea si escogemos envejecer de forma natural y no ser perfectas, sea que te hagas algo si eso te hace sentir mejor. Sé cómo me veo. No tengo opción. ¿Qué haré al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”, agregó entonces.

