Sofía Aragón sobre su exprometido, Francisco Bernot: 'Siempre lo quise muchísimo'

Después de permanecer unos días hospitalizada por una neumonía, hace unos días, Sofía Aragón reapareció en las alfombras rojas durante su asistencia al evento realizado en la Ciudad de México con motivo de los People’s Choice Awards, la conductora se encontró con los medios de comunicación a quienes les reveló que ya recuperó por completo la salud. Durante esta charla con la prensa, la exMexicana Universal reconoció por qué tuvo que ir al hospital: “A veces nos descuidamos, porque decimos, no es Covid, no es nada y no, fue Influenza H3N2 y es igual de fuerte, igual de delicada, entonces, sí la pasé mal los primeros dos días”, explicó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque tiene un estilo de vida muy saludable, Sofía admitió que ingresar al nosocomio le provocó mucha preocupación: “Los primeros días sí me asusté, pero estoy fuerte y la yerba mala nunca muere y aquí estoy”, dijo en tono de broma. En esta conversación, los medios la cuestionaron sobre la fiesta que realizó el día en que llegaría al altar con Francisco Bernot, con quien canceló su boda: “¡Qué tal!, ¿loca verdad? Platicando con todos mis amigos les decía: ‘La fecha de mi boda me asusta, porque, qué va a pasar, qué voy a sentir’, de alguna forma no deja de ser una fecha que ya tiene un significado. Me di cuenta que, valía la pena hacer un evento especial, para reconocer el valor de una mujer que es leal a sí misma, lo mismo que decía anteriormente”, comentó.

VER GALERÍA

Fue en ese momento cuando uno de los reporteros la cuestionó sobre qué había hecho con el anillo de compromiso. En un tono muchos más serio, la tapatía explicó por qué no hablará de temas más personales y así lo explicó: “Yo creo que hay ciertas cosas que deben mantenerse privadas, no es necesario hacer chisme de tu vida privada y yo valoro mucho esa parte de que mi vida es mía, por eso nunca he dado razones, nunca he platicado de las razones que me hicieron tomar esta decisión y voy a seguir así. Yo solamente le digo a todas las mujeres y hombres del mundo, que están pasando por algo como lo que yo pasé, que escuchen a su corazón, sigan su intuición y que tomen la mejor decisión para sus vidas”.

De lo que sí quiso hablar Sofía fue del gran cariño que le tuvo a su exprometido: “Siempre lo quise muchísimo, es un hombre que voy a admirar y querer toda mi vida, es un hombre al que le tengo mucho cariño y yo creo que con eso me quedo y espero que con eso se quede él también”, dijo sobre Francisco. Aunque estaba muy enamorada, se encuentra en paz con la decisión de cancelar su boda y terminar su relación: “Desde que tomé esa decisión, hace 6 meses, estoy más contenta y más tranquila que nunca, entonces, el estado de salud de mi cuerpo y de todo lo demás, está mejor que antes”, reconoció.

VER GALERÍA

¿Por qué está cerrada al amor?

Tajante, Sofía respondió que no planea volver a enamorarse por el momento y dejó claro que no tiene interés en conocer a nadie más: “Es un duelo, en este momento sí estoy cerrada al amor, a conocer gente, porque me he dado cuenta que necesito vivir este proceso de la manera más sana posible y la manera más sana no es, luego, luego, caer en los brazos de alguien más. Dicen que, si te encuentras a alguien sin sana, te encuentras al mismo diablo en otro infierno, algo así. Yo creo que es importante sanar”, finalizó la conductora de Venga la Alegría, fin de semana.