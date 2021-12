Ana Bárbara anuncia que está libre de Covid-19: ‘Se acabó la mala racha’

Después de días en confinamiento ocupándose de recuperar su salud tras dar positivo a Covid-19, esta tarde, Ana Bárbara utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que ya está libre del virus. Fue el pasado 28 de noviembre cuando la cantante utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que había dado positivo, situación por la que tuvo que cancelar los shows que tenía previsto en Taxco, Guerrero y en Río Verde, San Luis Potosí. Tras dar a conocer la noticia, reapareció en redes utilizando un nebulizador: “Les prometo reponer la fecha, porque esta bandida antes muerta que incumplida”, comentó en una de sus historias en esta red social.

Tras seguir al pie de la letra las indicaciones médicas, esta tarde, la cantante anunció que a superado satisfactoriamente la enfermedad: “Oigan mis hermosos, con la novedad de que ya soy negativa a Covid, ya estoy acá con los pedazos de mi alma, salud por eso, ya se acabó la mala racha”, se le escucha decir en un clip que compartió en Instagram donde se le ve en un automóvil convertible muy feliz de poder estar sana y cerca de su familia que, sin duda, son lo más importante para ellas. Durante su confinamiento, muchas cosas ocurrieron, además de celebrar a la distancia los 15 años de su hijo José María, también recordó en redes a su hermana Marissa quien, el pasado 4 de diciembre, cumplió 20 años de haber partido.

Aunque la cantante no había dado más detalles de su contagio, Reyli, papá de su hijo menor, reveló que ella no fue la única que salió positiva, Jerónimo, el hijo de ambos, también estaba en cuarentena por el virus: “Está muy bien, hablé con Jero, que también tiene Covid, pero están muy sanos, sabemos que cuando el virus pasa y están sanos pasa muy bien. Ana está muy bien, en casa están bien todos, lo van a pasar rapidísimo”, comentó el cantante durante una entrevista con el programa Sale el Sol, horas antes de que Ana Bárbara anunciara que ya tiene su resultado negativo.

Debido a que el contagio ocurrió durante se encontraba en Taxco, Guerrero, donde se presentaría, la cantante grabó un clip en el que dio a conocer por qué tuvo que cancelar su presentación: “Pedazos de mi alma venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que salí positiva a Covid-19 (…) Dentro de los males, me siento no tan mal, pero no vamos a dar el show, obviamente. Pero si curo, voy a darles este show próximamente”, comentó la cantante quien, a partir de ese momento, abandonó por unos días las redes sociales para enfocarse en su recuperación.

Los 15 años de su hijo José María

Durante los días que estuvo aislada, Ana Bárbara tuvo que celebrar el cumpleaños número 15 de su hijo José María a la distancia, razón por la que usó sus redes sociales para felicitarlo y expresarle lo importante que es para ella: “Hace 15 años se volvió a llenar de vida mi vida. Hace 15 años el universo me colmó de una inmensa alegría y es que con todo el amor del mundo te esperábamos, y que llegas lleno de luz. Gracias por aceptar la invitación a este mundo, por llegar con tu chispa, inteligencia fuera de serie, pero sobre todo con tu sonrisa. Te amo con todo lo que soy, te amo mi @chema_official”, le escribió al festejado.