¡Debuta en la comedia! Erik Hayser nos habla sobre su proyecto más familiar: 'Es una nueva faceta en mi carrera'

Como buen profesional, para Erik Hayser no hay distinción entre los géneros actorales, razón por la que está feliz de poder mostrar al público, un lado hasta ahora desconocido. Con el próximo estreno de Cecilia, la serie, original de Paramount +, que llegará a la pantalla chica el próximo 21 de diciembre, el actor tendrá la oportunidad de presentarle a sus fans su faceta más cómica. Con motivo de la llegada de este proyecto a la televisión, Erik Hayser platicó para HOLA.com México sobre su experiencia en el tipo de comedia que presenta esta historia, protagonizada por Mariana Treviño, donde el actor interpreta a el Doctor Jiménez, un neurocirujano que se ha convertido en el personaje más retador de su trayectoria: “Una de las cosas más maravillosas que me ha pasado, no sólo en mi carrera, sino que también en mi vida”, nos confesó.

Durante esta charla que sostuvimos para conocer más de su experiencia en esta serie, el actor aseguró que la comedia resultó ser una sorpresa muy agradable y admitió que, en el futuro, le gustaría seguir trabajando en ese tono “Tengo muchas ganas de seguir explorando este género me sentí muy cómodo”. Con su debut en la paternidad, el actor está buscando realizar proyectos que tenga la oportunidad de compartir con su familia, como éste: “Estoy transitando por un proceso personal en el que quiero contar más proyectos en tono de comedia, entonces, me siento honrado y muy emocionado de ser parte de un proyecto como Cecilia”, explicó.

A través de la historia de Cecilia (Mariana Treviño) quien sufre un derrame cerebral, al inicio de la serie, Erik Hayser y el resto del elenco entran en una dinámica de humor involuntario en el que el actor se sintió muy cómodo: “Muchas veces la vida es tan compleja, tan difícil, tan dura que terminamos riéndonos de estos momentos trágicos. La serie está construida de tal manera que el eje rector son las relaciones que tenemos con nuestra familia, se vuelve muy chistoso y tiene puntos de identificación con cualquiera de nosotros”, reconoció. El actor confesó que su ingreso a la comedia fue una muy buena experiencia: “Fue un proceso fascinante”.

Dentro de la historia Erik interpreta al doctor Jiménez, uno de sus papeles más entrañables de su carrera: “Fue uno de los procesos de construcción de personaje más complejos de mi carrera, primero, porque interpreto a un neurocirujano. Yo no sé nada de medicina”. Para crear este papel el actor tuvo el apoyo de un neurocirujano que lo ayudó a que su interpretación fuera lo más apegada a la realidad posible; además, del detallado trabajo que hizo con la personalidad de su personaje: “Es un hombre que vive con Asperger, que vive dentro del Espectro Autista. Me llevó a encontrar nuevas maneras de hablar, una corporalidad muy distinta a la que yo tengo en lo personal. Tuve que aventurarme para mostrarle al espectador una cara de mí que no ha visto y me emociona mucho poderla mostrar”, nos comentó.

También nos habló de sus compañeros en escena y de cómo fue trabajar con Mariana Treviño, una experta en este género: “Fue un regalo de vida, no había tenido la oportunidad de haber compartido con ella antes y es un privilegio encontrar una actriz como Mariana, está muy presente todo el tiempo, tiene una capacidad de improvisación increíble, entonces uno tiene que estar con las antenas puestas para seguirle el ritmo”, nos contó. Aseguró que construir al doctor Jiménez de la mano de su compañera fue “hilarante”, una experiencia única: “Pudimos ponerle muchas cosas a estos personajes para que el espectador pueda identificarse con ellos y pueda tener esas ganas de abrazarlos. Estoy ansioso por ver el resultado en pantalla”, reconoció.

Con Cecilia, Erik comienza una nueva era en su carrera donde buscará enfocarse a proyectos más de entretenimiento, eso sí, siempre con un mensaje positivo: “Me había estado enfocado en hacer proyectos de consciencia social, en proyectos que nos obligaran a mirar nuestra realidad. Hoy día también quiero moverme hacia contar historias diferentes, priorizar poner mi trabajo en cosas que nos entretengan y nos saquen una sonrisa y que después se esa sonrisa, nos hagan reflexionar. Antes quería sacudir, sacar lágrimas y con esas lágrimas reflexionar, hoy en día quiero contar historias en otro tono, así que estoy abrazado en ese proceso para que mi familia pueda disfrutar de otras historias y de una nueva faceta en mi carrera”, explicó.

Diciembre un mes muy festivo

Erik Hayser comienza este mes con el pie derecho, tras la presentación a la prensa de Cecilia, el día 13 celebrará su cumpleaños número 40 y el día 19 Liam, su pequeño hijo, cumplirá su primer año de vida, una situación que lo tiene encantado, sobre todo porque se acercan las fiestas decembrinas: “A mí me emociona muchísimo, porque extraño a rabiar, a mí mamá, a mi papá a mis hermanos y la posibilidad de poder compartir toda la felicidad que nos brinda la llegada de nuestro hijo al mundo. Será una Navidad y un fin de año maravilloso”. Sobre cómo quiere que lo vea su pequeño hijo, el actor abrió su corazón y reveló: “Quiero que pueda ver en mí a un hombre que le sirva como ejemplo para moverse siempre a cosas positivas. Me gustaría ser siempre un ejemplo de vida que siempre esté a la altura para él”. Por último, Erik comentó sobre cómo le gustaría que creciera su hijo: “Estoy muy ocupado en que pueda ver en mí un ejemplo que lo dote de alas para que pueda volar a donde quiera”, finalizó.