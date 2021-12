¿África Zavala desea tener otro bebé? Así respondió la actriz

A poco más de un año de haber debutado como mamá, África Zavala está feliz de la bella historia que ha escrito junto con su pareja, León Peraza, entregados de lleno a la paternidad, brindado cuidados y amor a su pequeño León. Con el corazón en la mano, la guapa actriz habló de cómo vive estos instantes en los que ella y su familia se preparan para celebrar una Navidad más, motivados por la estabilidad personal y profesional que hoy define sus vidas. Eso sí, ante lo emotivo que resulta para ella cuidar de su bebé, la protagonista de telenovelas no escapó de ser cuestionada sobre si desea o no próximamente volver a embarazarse, a lo que respondió con toda sinceridad y segura de la postura que hoy mantiene ante esta circunstancia.

Tan amable como suele ser, África despejó las dudas, y a pregunta expresa sobre si ya tenía pensado tener otro bebé respondió: “¡No, espérenme, espérenme, espérenme! Acabamos de tener uno, porque recuperarse y todo es complicado, lleva tiempo…”, dijo la intérprete entre risas durante una charla concedida a las cámaras de Televisa Espectáculos. Por supuesto, ahondó en más razones por las cuales esta decisión es importante, pues en este instante tanto ella como su pareja están enfocados en otros aspectos. “Ya veremos después, pero ahorita vamos a trabajar, a disfrutar, a disfrutar a Leoncito, a darle su lugar también…”, dijo con firmeza, descartando así que por ahora esté entre sus planes darle un hermanito a Leoncito, a quien llama así de cariño.

Mientras tanto, África y su familia están muy emocionados porque esta Navidad será muy especial, la segunda para ser exactos del pequeño Leo, quien a lo largo de estos meses ha crecido demasiado, según se aprecia en las fotografías. Por esta razón, tanto ella como su León han puesto manos a la obra para consentir a su hijo como se merece en estas fechas. “Todo cambia y se vuelve más bonito por esa ilusión siempre que tenemos de niños. Toda la Navidad ahora se vuelve más lindo todavía. Y sí, estamos muy emocionados arreglando todo, poniendo el arbolito y bueno, todo para que él sea muy feliz siempre…”, aseguró la actriz, que ha sabido conservar el equilibrio entre el trabajo y su faceta como mamá.

El secreto de su escultural figura

Pero si hubo algo que llamó mucho la atención desde el primer instante, fue la espectacular figura con la que reapareció África Zavala meses después de que naciera su bebé, por lo que la estrella ha revelado cómo ha podido mantenerse espectacular, incluso este tiempo en que debido a la pandemia los gimnasios no estuvieron operando con normalidad. “Hago TRX, también que me gusta mucho porque ha cambiado todo, el no poder ir a un gimnasio, pero pues hay que ver. Siempre se puede, puedes hacer (ejercicio) en tu casa, hay muchos videos que te ponen y los puedes seguir…”, dijo la intérprete, dejando ver que el TRX, una modalidad en la que se realizan ejercicios de suspensión gracias al uso de cintas especiales, es uno de sus mayores secretos.

Y aunque gracias a su constancia y disciplina África se mantiene en forma, no se limita cuando tiene ganas de darse un gusto al paladar, pues reconoce que tiene una gran debilidad. “El pan (me gusta), amo el pan con todas mis fuerzas…”, expresó de lo más simpática. Mientras tanto, está feliz con el momento por el que atraviesa, En el que ha retomado al cien por ciento sus actividades, luego de que en marzo pasado fuera captada en las instalaciones de Televisa, anunciando por todo lo alto su regreso a las telenovelas.

