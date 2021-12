Danilo Carrera tras su noviazgo con Michelle Renaud: 'Una ruptura es triste y duele' El actor se sinceró sobre su ex, una mujer por la que tiene una gran admiración

Por un tiempo, Danilo Carrera y Michelle Renaud conformaron una de las parejas más queridas del espectáculo. Sin embargo, ambos tomaron recientemente la decisión de poner punto final a su noviazgo, un aspecto que han manejado con total discreción. Pero más allá todo, entre los dos prevalece un cariño que se mantiene intacto, por tal motivo estos días se han dejado ver disfrutando juntos de su amistad en algunos eventos, detalle que no ha pasado desapercibido por sus fanáticos. En medio de lo que acontece, el galán ecuatoriano ha querido abrir su corazón sobre cómo marchan las cosas tras la ruptura, algo que según afirma no ha sido sencillo de procesar, aunque finalmente gracias a la madurez ha podido continuar y salir adelante.

Tan sincero como suele ser, Danilo se refirió a Michelle como a una mujer ejemplar, por la que siente admiración y respeto, orgulloso de tenerla en su vida más allá de las circunstancias por las cuales optaron por llevar caminos separados. Eso sí, de su tiempo junto a ella conserva los más gratos recuerdos. “Una ruptura es triste y duele, pero es parte de la vida y pues eso la hace más interesante. La historia que viví con ella se queda con nosotros…”, dijo el actor en entrevista con Clase, de El Universal, para luego poner de frente el importante consejo de vida que le dio su progenitor. “Mi papá siempre me dijo: ‘Más vale perder un amor a nunca haberlo tenido’ y el amor que hubo entre nosotros fue muy grande…”, explicó durante la charla.

En ese espacio, Danilo lamentó los rumores que en su momento surgieron en torno a su rompimiento, echando por tierra todo lo que se dijo y enalteciendo la calidad humana de Michelle, una mujer a la que define con las palabras más entrañables. “Michelle es un baluarte mexicano que no cuidan, es una gran persona y no es agradable lo que dicen, pero a algunos les funciona para vender o ganar seguidores…”, explicó, para hacer énfasis en otro importante aspecto. “Cuando estás seguro de la persona y de la relación que tuviste sabes que eso no es verdad, y Michelle es una súper mujer…”, reiteró.

Danilo en su etapa de soltería

Recordemos que en días pasados, Danilo despejó las dudas sobre si estaba dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor, asegurando que por ahora prefiere disfrutar de su soltería, lo que le permitirá permanecer enfocado en otros proyectos. Por tal motivo, en esta reciente entrevista no dudó en ser enfático sobre el tema: “Actualmente la única relación que tengo es conmigo mismo y disfruto mucho llegar a mi casa, estar solo y cenar lo que desee, hasta pedir pizza. No estoy abierto a una relación y tampoco estoy buscando a alguien, además estoy respetando el dejar pasar un tiempo de nuestra relación, también me estoy dando espacio para estar solo y conocerme…”, agregó.

A lo largo de estos días, los fanáticos de la expareja también se han preguntado sobre la posibilidad de una reconciliación entre los dos, pregunta a la que cada uno por su lado ha dado respuesta. “Una reconciliación pues no sé. No te podría decir qué va a pasar en el futuro pero pues no…”, señaló el interprete a principios de noviembre en una charla con el programa Hoy. Del mismo modo, Michelle ha sido cuestionada al respecto, por lo que no ha dudado en abrirse sobre su postura. “No lo sé. La vida es una telenovela...”, señaló la estrella en entrevista con TVyNovelas, asegurando que en este instante se siente muy feliz, “aprendiendo y muy agradecida con todos los momentos vividos”, dijo.

