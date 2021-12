¡Luces, cámara, acción! Andrea Legarreta y Erik Rubín, orgullosos del trabajo de su hija Nina en teatro

Con 14 años de edad, Nina Rubín, hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubín trabaja duro para abrirse paso en el mundo de la actuación donde la hemos visto en varios importantes proyectos tanto en televisión como en cine. Después de 6 años de su debut, la jovencita regresó al espacio que la vio nacer, el teatro, donde realizó sus pininos, en 2015, cuando participó en Annie, el musical, puesta en escena protagonizada por su hermana mayor Mía. Más madura y con el apoyo incondicional de sus papás, la actriz estrenó esta importante puesta donde, por primera ocasión brilla sobre el escenario con un personaje en el que trabajó los últimos meses.

A través de redes sociales, los orgullosos padres de Nina, le dedicaron conmovedores mensajes haciendo referencia a este proyecto que, sin duda, marcará un antes y después, en su carrera teatral: “Hace un par de noches me tocó disfrutarte en el escenario de Sola en la oscuridad y, ¿sabes qué?, desde que eras una bebita tenía la certeza de que eras un ser especial y mágico. Conforme han pasado los años, lo compruebo todos los días amor. He visto tu pasión, compromiso y felicidad por hacer lo que haces. Esta carrera es de pasión, talento y sacrificio. Y el resultado de esa combinación en ti, ha sido un personaje hermoso, divertido, valiente y conmovedor. ¡Qué delicia verte interpretar a Gloria!”, escribió Andrea Legarreta como descripción de una imagen de Nina en acción.

La conductora de Hoy continuó haciendo una mención especial al sentimiento que le provoca ver a su hija alcanzar sus sueños: “El orgullo y el amor infinito me brotan por los poros. Qué afortunada eres de compartir el escenario con grandes maestros de la actuación, trabajar en esa producción de primera y ser dirigida por uno de los más grandes. ¡Felicidades a todos los que hacen posible Sola en la oscuridad, ¡qué gran trabajo! Imperdible. No dejen de verla en el Teatro México”, finalizó Andrea. Conmovida por las palabras de su mamá, Nina escribió en los comentarios: “Te amo mami hermosa, tus palabras significan tanto. Me inspiras a ser mejor en todo lo que hago, te adoro. ¡Gracias!”.

Por su parte, su papá, Erik Rubín también recurrió a su cuenta de Instagram para reconocer el talento de su hija. Con imágenes en las que aparece caracterizada como Gloria, su personaje en esta puesta en escena, el músico escribió: “Hace unos días tuve la fortuna de verte brillar en el escenario, como tú sabes @Ninarubinl. En verdad que, qué trabajo, ahí se ve reflejada toda tu preparación y pasión. Estamos muy orgullosos y felices de ti hermosa. Eres grande. Te amamos profundamente. No se pueden perder esta gran puesta en escena”, se lee en el feed del músico. Agradecida por las palabras de su papá, Nina le escribió: “Te amo papi, con todo mi corazón, gracias por todo. Eres el mejor”.

Una familia talentosa

Andrea Legarreta y Erik Rubín no sólo están felices de ver cómo su hija Nina va creciendo en la actuación, en casa, también tiene a Mía, su otro gran orgullo quien, de igual manera, empezó en el teatro con Annie, el musical, ha querido seguir los pasos de su famoso papá en la música y hace un año debutó en un show vía streaming que realizó con Erik Rubín, al que llamaron Raíces. Ahora, la mayor de las hermanas Rubín ha comenzado oficialmente su carrera como solista. Esta semana, Erik Rubín y Mía acudieron como invitados al programa Hoy donde, el exTimbiriche, habló de cómo ha sido compartir su gran pasión con su primogénita: “Sin duda de las cosas más hermosas que me ha pasado. De compartir con ella mis tesoros, mis tesoros que son mis canciones”, comentó visiblemente emocionado el músico.