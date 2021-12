¿Victoria Ruffo desea que José Eduardo la convierta en abuela?

Para Victoria Ruffo no hay nada más importante que ver felices a sus hijos, respetando en todo momento cada una de sus decisiones. Precisamente, José Eduardo, a quien procreó de su relación en el pasado con Eugenio Derbez, se encuentra disfrutando de una relación sentimental, por lo que la actriz no ha escapado de ser cuestionada sobre si tiene o no deseos de convertirse en abuela próximamente. Ante tal interrogante, la estrella de telenovelas, que regresará a la pantalla chica en la segunda parte del melodrama Corona de Lágrimas, ha despejado todas las dudas, siendo bastante sincera con su postura. Eso sí, se encuentra muy orgullosa de que todo marche de maravilla para ella y los suyos en estos instantes.

Tan directa como suele ser, Victoria abrió su corazón durante una reciente entrevista, en la que a pregunta expresa en torno a la posibilidad de ser abuela, expresó: “Si yo tengo ganas o no tengo ganas de ser abuela, pues me da igual. No es algo que me quite el sueño…”, dijo la intérprete en una reciente charla concedida a las cámaras del programa Hoy. Cabe destacar que entre ella y José Eduardo también existe una relación muy cercana, por lo que el joven ha encontrado en su madre a uno de sus principales apoyos. Eso sí, en este momento el joven se encuentra enfocado en sus proyectos profesionales, a la par de tener la dicha de encontrarse enamorado, esta vez de una guapa chica de nombre Paola Dalay, con la que ha protagonizado románticos posados en redes sus redes sociales.

Durante la plática que Victoria sostuvo con el matutino, hizo énfasis en lo importante que es para ella respetar cada una de las decisiones de José Eduardo, quien ha logrado abrirse paso con plena madurez en todos los terrenos, ya sea en lo profesional así como en lo personal. “Por el momento no (deseo ser abuela), es decisión de mi hijo y pues lo que él decida para mí está bien…”, dijo la actriz, quien tomó esta pregunta con todo el sentido del humor al referirse a la etapa de joven adulto por la que atraviesa su hijo. “Ya está en edad también de merecer, ¿verdad?”, dijo entre risas la guapa estrella, que ha hecho de su faceta como mamá una de las más fascinantes en su vida.

¿Qué piensa José Eduardo de la paternidad?

En medio de sus planes profesionales y de la estabilidad en su vida persona, José Eduardo tampoco ha escapado de que se le pregunte sobre si tiene deseos de convertirse en papá, un cuestionamiento para el que joven tiene una clara respuesta. “Sí (me gustaría) … Pero me pasan muchas cosas: cuando convivo con niños se me quitan las ganas. Y de repente sí quiero tener, pero sabes qué, el mundo ahorita está de locos, entonces de repente decir: ‘Ahorita traer a alguien (es complicado)’”, dijo el joven en una charla virtual que sostuvo con Alessandra Rosaldo varios meses atrás, dejando su postura con respecto a este tema, del que por cierto también ha opinado en el programa del que es conductor, Miembros al Aire. “Sí (me) gustaría pero da miedo”, dijo.

Entre otras cosas, José Eduardo también ha respondido si entre sus planes está el de celebrar alguna boda, pues su romance con Paola ha marchado sobre ruedas, por lo que sus fanáticos y compañeros de Miembros al Aire han querido saber qué piensa al respecto. “No, no, no, ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, dijo.

