Tras romper el silencio en televisión, Alec Baldwin se manifiesta en redes: ‘Son tiempos difíciles’

A un mes de que su vida dio un inesperado giro al verse involucrado directamente en la muerte de Halyna Hutchins, su compañera de producción en la cinta Rust, Alec Baldwin acaparó de nuevo los titulares con la transmisión de la entrevista que le concedió al periodista George Stephaopoulos, para la ABC, en la que negó que haya accionado el arma que le arrebató la vida a la fotógrafa: “No apreté el gatillo, yo no apreté el gatillo”, aseguró, una y otra vez durante esta conversación en la que también admitió que este trágico suceso es lo más complicado que ha tenido que enfrentar en la vida. Conmovido hasta las lágrimas, Alec tuvo que hacer varias pausas durante esta charla donde aseguró que le cuesta trabajo asimilar lo que ocurrió: “Me hubiera suicidado si pensara que soy culpable, no lo digo a la ligera”, comentó el histrión.

Tras la reveladora entrevista en la que, además, dio a conocer que se retirará un tiempo, el actor se manifestó en redes sociales para dedicarle un amoroso mensaje a su esposa, Hilaria Baldwin, a quien le agradeció por su apoyo en estos momentos tan complicados: “No importa lo que me pase. No importa lo que sufre. Si gano o pierdo, cualquier cosa. Nadie puede quitarme la alegría y el amor que me has dado @Hilariabaldwin. Son tiempos difíciles. El mundo está ahogado con humos de odio. Pero me has dado una razón para vivir. Nuestra vida con nuestra familia es todo lo que me importa. Nada más. Te lo debo a ti”, escribió el actor como descripción de una imagen donde aparece cargando a uno de los seis hijos que tiene con su esposa quien el respondió con un: ‘Te amo y estoy aquí’.

Tal como lo dijo en la ABC, se tomará un tiempo para refugiarse en su familia quien se ha convertido en su principal motor para salir delante de esta situación tan complicada que está atravesando. En ese sentido su esposa ya se había manifestado en redes, luego de la tragedia, cuando compartió un texto dedicado a la familia de la fotógrafa: “Mi corazón está con Halyna. Su esposo. Su hijo. Su familia y seres queridos. Y mi Alec. Se dice: 'No hay palabras’, porque es imposible expresar la conmoción y el dolor de un accidente tan trágico. Desamor. Pérdida. Apoyo”, escribió en su Instagram la instructora de yoga quien desde lo ocurrido ha estado muy pendiente de su esposo quien desde entonces está visiblemente afectado.

Alec recuerda el momento de la tragedia

Por primera ocasión, el actor contó cómo fue que se ocasionó el fatal accidente que terminó con la vida de la fotógrafa quien, en el momento de la tragedia, se encontraba trabajando con Alec en una escena que el actor estaba ensayando, según contó, le preguntó a Hutchins si quería ver cómo sería la secuencia cuando tenía que amartillar el arma: “Le dije: ‘¿Quieres verlo? Me respondió que sí. Tomé el arma y apreté el martillo. Nunca apuntaría con un arma a alguien y apretaría el gatillo”, después mostrarle, Alec recordó que vino la tragedia pues, en cuanto el arma se despegó del martillo el proyectil se disparó, de acuerdo con testigos, refieren que el ruido fue como el de un latigazo, por lo que él pensó que la fotógrafa se había desmayado, hasta que una hora después le informaron que había fallecido.

Alec aseguró que en todo momento confió en el trabajo de la persona designada a la armas, por lo que nunca pensó que tuviera balas reales: “Yo confié en la persona encargada de esa tarea cuando me dio el arma. En 40 años que llevo en el negocio y hasta ese día, no había tenido ningún problema con eso”. Por último, visiblemente conmovido, el histrión habló de lo retador que ha resultado enfrentar la dolorosa situación: “Ha sido muy duro”. Aprovecho para asegurar que no siente culpabilidad ya que no fue una acción premeditada, pero sí está interesado en conocer la resolución de la investigación donde podrán saber por qué esa arma tenía balas reales y no una especial como la que se usan en las filmaciones: “Solo hay una pregunta que responder y esa es, ¿de dónde vino la bala? Alguien puso una bala de verdad en la pistola, una bala que ni siquiera debió estar en la propiedad. Eso lo debe resolver la investigación criminal. No tengo nada que ocultar”, puntualizó.