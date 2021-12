Sincera, Aracely Arámbula confirma que en el pasado fue novia de Arturo Carmona

Si algo caracteriza a Aracely Arámbula es el hecho de procurar que su vida personal se mantenga alejada de los reflectores. Sin embargo, las recientes declaraciones de Arturo Carmona, en las que se refirió a la relación sentimental que mantuvo con ella, llevaron a la actriz a pronunciarse al respecto, no solo pare reiterar el cariño y aprecio que tiene por el galán, pues finalmente confirmó que sí sostuvo un romance con el intérprete, declaraciones que causaron revuelo ante la prensa. De esta manera, la guapa protagonista de series como La Doña o La Patrona pone fin a la incertidumbre, pasando la página de este episodio que ha causado mucho interés entre sus fanáticos.

Con la amabilidad que la caracteriza, Aracely fue abordada por algunos reporteros, quienes le preguntaron de manera directa si Carmona fue su novio tiempo atrás, a lo que respondió sin ningún filtro. “Arturo lo que te voy a decir es que es alguien que quiero mucho, mucho. El tiempo de Perfume de Gardenia pues tuvimos un romance muy bonito…”, expresó enteramente sonriente a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría. De igual manera, opinó sobre lo dicho por su ex en días pasados y la razón por la cual adoptó una postura de discreción. “Él dice siempre que lo niego. No, no lo niego, lo que pasa es que yo no quería que ustedes nos acosaran tanto…”, explicó.

Lo cierto es que para Aracely aquel romance con Carmona es parte de un grato recuerdo, incluso porque su ex también tiene el aprecio de su familia, en especial de su mamá, quien según Aracely reaccionó a las declaraciones que él hizo en la comentada entrevista en la que dio detalles de ese noviazgo. “Te voy a decir cómo dijo mi mamá: ‘Estaba yo viendo a Arturo, que tanto cariño le tengo, y de pronto dijo eso, dile que estoy enojada’…”, comentó de manera simpática y regalando algunas sonrisas frente a la cámara. “Pero no, Arturo es un tipazo, estaba todo apenado…”, agregó la estrella, siempre transparente ante los cuestionamientos.

La disculpa de Arturo Carmona

Ante el revuelo que causó Carmona con sus declaraciones, Aracely confesó que su ex la buscó para aclarar los comentarios en torno a esa entrevista, por lo que ambos han tomado las cosas con calma, poniendo siempre de frente el cariño y amistad que los une. “Él me habló y me pidió disculpas a mí y le dije: ‘Mira, corazón, estaba yo en Chicago y estaba haciendo una entrevista, no he visto nada pero ¿qué hiciste Arturo? ¿qué hablaste de más?”, dijo sonriente la actriz, quien atraviesa por uno de los mejores momentos de su vida, enfocada en el trabajo y en la familia.

Y claro, todo marcha tan bien entre ambos, que Aracely invitó a Arturo a disfrutar de la puesta en escena en la que participa, Por qué los hombres aman a las c…, aunque todavía el galán no ha tenido la oportunidad de asistir. “Pero no, a Arturo lo quiero tanto, lo había invitado al teatro en Toluca el 27 que estuvimos ahí pero como hemos andado en la locura ni le recordé ni me recordó, pero está invitadísimo porque él también hizo esa obra…”, señaló. Antes de despedirse, la intérprete destacó otro de los aspectos por los cuales Carmona es muy especial para ella, pues tuvo atenciones bastante gratas con su familia. “Es alguien que quiero mucho, mucho, que se portó increíble con mis hijos y yo creo que lo hablamos él y yo…”, finalizó la guapa estrella.

