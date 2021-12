Claudia Álvarez habla sobre los cuidados al inicio de su embarazo: ‘Me quedé en reposo absoluto’

Desde que Claudia Álvarez y Billy Rovzar anunciaron que están en la dulce espera de mellizos, la actriz se ha mostrado muy abierta a la hora de compartir con sus seguidoras en Instagram un poco del proceso que pasó para lograr su segundo embarazo ya que, como con Kira, su primogénita, este embarazo también lo consiguió a través de un tratamiento In Vitro del que ha hablado extensamente en sus redes sociales. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz dio detalles de los cuidados que tuvo, luego del tratamiento con el que consiguió escribirle nuevamente a la cigüeña. Con el objetivo de ayudar a otras mujeres que están atravesando por el mismo proceso, Claudia dio varios tips que a ella le funcionaron.

Interesada por conocer cuáles fueron los cuidados luego de la implantación, la actriz comentó: “Me quedé en reposo absoluto 5 días. Desde que salí de la transferencia mantuve mis pies súper calientitos toda la semana con mega calcetines invernales. No deja que se te enfríen nada”, comentó en una de sus historias donde destacó que estar relajada y en cama fue fundamental para que su proceso resultara exitoso: “Estaba súper relajada, me movía súper despacito eso días, meditaba, no hice ni medio esfuerzo y después del quinto día ya subía y bajaba escaleras despacio, así hasta la segunda semana que te avisan si estás o no embarazada”, recordó.

De acuerdo con la experiencia de la actriz, el estado de ánimo fue fundamental para que el resultado fuera el esperado: “Lanza pura bonita vibra y trabaja mucho en ti para que de tu parte hayas hecho lo mejor y si no pega, no quede en ti. Tus medicamentos, vitaminas, minerales. Súper puntuales con alarmas en tu cel para que no se te olvide”, puntualizó. Debido a que es un proceso muy largo y complejo, una de sus seguidoras, le preguntó quién era su apoyo a lo que la actriz reveló que es Billy Rovzar: “Les presento a mi apoyo. Definitivamente él es la persona con la que me siento más segura estando vulnerable y siempre tiene las palabras correctas para hacerme sentir bien y ver lo hermoso en los momentos complejos”, escribió.

Un proceso complicado

Hace unos días, Claudia Álvarez participó en una charla vía Zoom, conversación en la que también participó Ximena Navarrete quien también compartió su experiencia. Más sincera que nunca, Álvarez reconoció que el proceso no fue nada sencillo: “Sí se lo digo a la gente porque no es un proceso fácil, para el hombre pues tranquilísimo, para la mujer es un proceso muy duro”, explicó. La actriz reveló la parte más compleja de esta situación: “De inyectarte muchas hormonas, tomar muchas medicinas, ser súper disciplinada con los horarios de medicinas, o sea, no se te puede ir la hora porque no funciona, tiene que ser todo perfecto, tienes que ser perfeccionista en este tratamiento”, explicó.

Claudia también reveló a qué edad decidió congelar sus óvulos, pues fue un proceso que comenzó hace varios años, una situación que jugó a su favor: “Yo me tomé tres años con Kira, entre que sacaba poquitos óvulos, entre que tenía 38 años cuando tuve a Kira, pero yo empecé a los 35. O sea, a los 35 es buena edad, es buena edad para tener hijos, a los 35 años tuve que ir. Hasta ahorita me cayó el 20, qué fuerte”, explicó. En los últimos días, Claudia Álvarez y Billy Rovzar decidieron mudarse a una casa más segura para esperar la llegada de sus bebés, una situación que les provoca mucha emoción.