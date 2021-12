Desde Argentina, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides presumen su amor

Motivados por el amor, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides disfrutan cada día de su noviazgo entregados a cumplir cada uno de sus sueños. Siempre cómplices, no solo han tenido la fortuna de trabajar juntos, -como ocurrió recientemente durante su participación en la serie televisiva The Good Doctor-, sino también el hecho de ser cómplices al emprender románticas escapadas por fascinantes lugares, como esta vez ha ocurrido con su reciente viaje por Argentina, país desde donde han posado de lo más enamorados. Así, la pareja hace de este instante uno de los más entrañables, en los que no han parado de gritar su amor, luego de que en abril pasado hicieran pública su reconciliación al mstrar una imagen en la que aparecían besándose.

Esta vez, Esmeralda dio la sorpresa a sus fans al revelar una tierna postal en la que aparecen ella y Osvaldo de lo más enamorados, fundidos en un beso en un sitio fuera de lo ordinario, nada más y nada menos que el glaciar Perito Moreno, ubicado en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Sin dar mayor explicación, la guapa actriz reiteró el enorme cariño que tiene por Osvaldo, a quien le dedicó una breve pero profunda frase. “Contigo hasta el Perito Moreno y más allá”, escribió en Instagram, red social en la que ha compartido breves vistazos de algunos momentos entrañables junto a su guapo novio.

Cabe destacar que tanto Osvaldo como Esmeralda han sido muy reservados en torno a los acontecimientos de su relación sentimental, aunque ahora no han dudado en presumir su amor para dar muestra de la felicidad que invade sus corazones. De hecho, el galán de cine y televisión mostró otra simpática fotografía en la que aparece viajando a bordo de un autobús junto a la actriz, él se muestra con la melena alborotada mientras que ella luce su perfectamente peinada. “Solo había una vaca y no nos quiso peinar a los dos”, dijo con su característico sentido del humor. Por ahora, los enamorados mantienen el misterio sobre su viaje, sin dar detalles del itinerario que tienen planeado para próximos días.

Su esperada reconciliación

Recordemos que tiempo atrás, Esmeralda y Osvaldo tomaron la decisión de poner fin a su noviazgo, luego de comenzar a salir en febrero de 2018, tras conocerse en la serie televisiva La Bella y las Bestias, un proyecto en el que ambos compartieron créditos. Finalmente tras un periodo de incertidumbre, y mientras los rumores de una reconciliación tomaban fuerza, ambos confirmaron su regreso, y qué mejor manera que mostrando una foto en la que ambos aparecen besándose, misma que Esmeralda presumió en sus historias de Instagram, esto en abril pasado. “Nosotros”, escribió la guapa estrella en las postales, con las que no quedó ninguna duda de lo que ocurría entre ellos.

En medio de esta emocionante etapa, Esmeralda también ha tenido otros detalles, como cuando el pasado 14 de junio felicitó públicamente a su novio por el día de su cumpleaños número 42, dedicándole una breve frase que no pasó desapercibida por sus fans. “Happy Birthday amor, guapura, pedacito mío”. Por si fuera poco, esta muestra de cariño fue ilustrada con imágenes de ambos, mismas que fueron capturadas tiempo atrás, pues la actriz aparece todavía luciendo su melena larga. Así, los enamorados hacen de este instante uno de los más especiales, motivados por las grandes fortunas que han logrado vivir juntos.

