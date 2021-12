Entre lágrimas, Alec Baldwin niega haber disparado el arma que provocó la tragedia

A poco más de un mes del trágico accidente que ocurrió en el set de la cinta Rust donde Alec Baldwin se vio involucrado en el sensible fallecimiento de su compañera Halyna Hitchins cuando, durante un ensayo con un arma esta se disparó y alcanzó a la directora de fotografía arrebatándole la vida, el actor por fin rompió el silencio y durante una sincera entrevista con George Stephaopoulos, para la ABC, habló de lo ocurrido en esta filmación que le ha cambiado la vida. Visiblemente conmovido, el actor rompió en llanto en repetidas ocasiones, al recordar el momento en el que ocurrió el fatal accidente. Como parte de las revelaciones de esta charla destaca el hecho de que el actor negó que él haya jalado del gatillo: “Mirando atrás pienso: ¿Qué podría haber hecho?”, comenta Baldwin en el primer adelanto de esta conversación con la que le explicará al mundo lo ocurrido.

Durante la entrevista, el periodista le preguntó directamente al actor cómo fue que ese disparó llegó a la fotógrafa a lo que respondió convencido: “No apreté el gatillo, yo no apreté el gatillo”, repitió, una y otra vez, mientras se llevaba las manos al rostro para limpiarse las lágrimas: “Nunca apuntaría con un arma a nadie con el gatillo, nunca”, comentó el actor quien aseguró que desconocía que la pistola estuviera cargada realmente: “Alguien puso una bala real en el arma, una bala que ni siquiera se suponía que estuviera en la propiedad”, explicó el actor quien, por primera ocasión, recordó el traumático momento en el que ocurrió la tragedia.

En esta entrevista, Alec también se desmorona cuando habla de la buena relación que sostenía con Halyna Hutchins a quien describió como una persona muy profesional: “Ella era alguien querida, apreciada y admirada por todos los que trabajaban con ella. Incluso ahora me cuesta creerlo, simplemente no me parece real”, comentó el actor mientras niega con la cabeza lo sucedido. George Stephanopoulos fue directo a la hora de preguntarle si este suceso es lo más difícil que le ha pasado en la vida: “Sí”, respondió Baldwin sin pensarlo. Tal como lo había adelanto hace unas semanas, Baldwin reiteró que desde el terrible accidente ha estado en contacto con el esposo y el hijo de Halyna.

Debido al impacto que ha tenido este suceso en su vida, el actor reveló que ha tomado la decisión de retirarse temporalmente de la actuación para refugiarse en su familia. Recientemente, Hilaria, mamá de sus seis hijos menores, reveló en entrevista para The New York Post que se encontraba muy preocupada por la salud mental de su esposo: “Necesita espacio para que yo me ocupe de él y de su salud mental. Es algo terrible lo que pasó y se siente fatal”, explicó la esposa del actor. Hilary también aseguró que tuvo que hablar con sus hijos tras lo sucedido: “Puedes imaginar lo desgarrador que ha sido. Agradezco al Child Mind Institute por guiarme (…) A veces me quedo paralizada, sabiendo que soy la persona adulta que debe guiar a su familia, pero a veces estoy tan perdida”, comentó sincera.

¿Qué pudo haber ocurrido con el arma?

Luego de que se hizo público el primer adelanto de esta entrevista, TMZ habló con un experto en armas quien reveló dónde pudo haber estado la falla que provocó la muerte de la fotógrafa: “Estas armas se pueden disparar muy, muy, fácilmente y, a veces, se disparan sin darte cuenta, pero no se disparan por sí solas”, explicó el experto. Hasta el momento no se han presentado cargos penales en contra de Baldwin por la muerte de la fotógrafa, él y la producción sí enfrentan varias demandas por partes de miembros del equipo que los acusan por negligencia, razón por la que sí existen varias investigaciones judiciales que se encargarán de determinar quién fue el responsable de este trágico accidente.