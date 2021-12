El reencuentro de Michelle Renaud y Danilo Carrera… con Emilio Azcárraga incluido

Convertidos en los exnovios más cordiales del medio artístico, esta tarde, Michelle Renaud y Danilo Carrera robaron cámara durante la reunión que parte del elenco de Televisa protagonizó con motivo del arranque de la época decembrina. La gran sorpresa de esta convivencia fue la presencia de Emilio Azcárraga Jean, dueño de la televisora, con quien Michelle y Danilo posaron muy felices. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un álbum de imágenes al lado de varios compañeros actores como Irina Baeva, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, por mencionar algunos de los invitados a este festejo.

La actriz utilizó como portada de este álbum una divertida imagen en la que aparece ella y Danilo abrazando a Emilio Azcárraga con quien dejaron ver que sostienen una relación muy cercana. Michelle acompañó estas imágenes de un texto dedicado a todos sus compañeros actores: “Muy cursi somos la familia Televisa. Faltan muchos en las fotos, pero sin duda, lo más bonito de esta empresa son las personas que la integran. Soy muy afortunada de tener un gran recorrido aquí donde he conocido gente que amo, personas que me suman y enseñan, amigos que me ayudan a cumplir sueños y me hacen muy feliz”, escribió Michelle quien, una vez más, dejó claro que su relación con su ex sigue siendo muy buena.

Por su parte, Danilo Carrera, además de estar de fiesta por la reunión con sus compañeros de Televisa, también está celebrando una década en la actuación, fecha que celebró después de esta convivencia con otra reunión entre amigos en la que también estuvo invitada Michelle: “Celebrar 10 años de carrera con la gente que estuvo conmigo desde el día uno, no tiene experiencia y con muy poca gente creyendo en mí”, escribió Danilo en una publicación su feed donde compartió un álbum de fotos de su celebración en el que le dedicó unas líneas a su exnovia: “Michelle Renaud gracias por la magia”, le escribió.

Danilo también aprovechó para agradecer a equipo de trabajo que lo ha acompañado de desde que comenzó su carrera como figura pública en su natal Ecuador: “El actor Gracias Máximo, gracias, Leo, hoy somos millones en todo el mundo los que formamos parte de esta historia con facetas con actuación, presentación, futbol, escritora y producida por mí con mucho amor para ustedes. Les diría, viendo hacía atrás que estos 10 años han sido lo mejor, pero no. La mejor está por delante de nosotros y lo puedo asegurar, porque sé hoy que la única manera de predecir el futuro, es creándolo”, escribió el actor.

¿Se avecina una reconciliación?

Recientemente, Danilo Carrera fue cuestionado durante una entrevista con el programa Hoy sobre la posibilidad de una reconciliación con Michelle Renaud. Primero, el actor dejó claro que, por el momento, no han retomado su relación sentimental: “Estoy soltero, no tengo nada más qué decir de eso, al final del día creo que mi vida últimamente la he mantenido privada”, comentó. Sobre si existe la posibilidad de que retomen su noviazgo dijo: “Una reconciliación pues no sé. No te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero pues no. Es una dama, es una mujer increíble, es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima muy bonita en la que había diferencias… No hubo infidelidad ni de su parte, ni de mi parte, sí les digo”, dijo el actor sobre Renaud.