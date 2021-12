Aislinn Derbez confirma su romance con Jonathan Kubben: ‘Sí se vale volver a enamorarse’

Fue en abril pasado cuando Aislinn Derbez bromeó en su cuenta de Instagram sobre una nota en la que se aseguraba, sostenía un romance con el influencer Jonathan Kubben con quien, esta tarde, confirmó su noviazgo con una linda imagen que él compartió en su perfil donde también posteó un mensaje en el que habla del amor que le profesa a la actriz. Al parecer, aunque acaban de hacerlo oficial, su relación habría comenzado antes, tal como se había rumorado en los medios. Después de mantener su noviazgo alejado de los reflectores, la actriz y el influencer decidieron compartir su felicidad con todo el mundo, una noticia que entusiasmó a los fans de la actriz quienes aplaudieron el hecho de que se haya dado una nueva oportunidad en el amor.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su cuenta de Instagram Jonathan Kubben publicó una romántica foto al lado de la actriz a quien también le realizó una romántica declaración de amor con la que confirmó que sí son pareja: “Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos. Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora. Gracias por dejarme ser quien soy, por dejarme ser libre y todos los momentos disfrutando el momento presente. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que ya valió la pena”, escribió el influencer en este post donde etiquetó a la hija de Eugenio Derbez.

VER GALERÍA

Jonathan acompañó este texto de una imagen en la que aparece besando a la actriz, quien más tarde, retomó la imagen que compartió su novio y la posteó en una de sus historias que acompañó de la frase: “Me derrito” y un emoji de corazones. Además de esta historia, Aislinn utilizó otra foto donde aparecen muy sonrientes, en la que también le dedicó unas palabras a Jonathan: “Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto. Y, ¿qué crees?, tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar de lo más que pueda con él. De lo que ya no tengo tantas ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace”, escribió en una parte del mensaje.

Continuó asegurando: “Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo, pero ya basta de medir el éxito de una relación por ‘cuánto dura’ y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos”, escribió en una parte de este texto. La actriz continuó agradeciendo a Jonathan: “Gracias por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces”, le escribió al influencer con el ya la habíamos visto vacacionar por Tulum, Suiza y recientemente Guatemala.

VER GALERÍA

Jonathan, ¿ya conoce a los Derbez?

Gracias al reality De viaje con los Derbez sabemos cómo Aislinn comparte con su familia muchos detalles de su vida personal, por lo que muchos comenzaron a preguntarse si Jonathan ya conocer a su nueva familia política y la respuesta es sí, al menos un miembro del famoso clan ya convivió con el influencer. Se trata de Vadhir Derbez quien incluso documentó su encuentro Kubben en su canal de Youtube donde compartió detalles del viaje que realizó con Guatemala con Aislinn, Jonathan y un grupo de amigos con el que realizaron una excursión a un volcán activo, una aventura en la que vimos a ambos muy cómplices realizando actividades extremas.