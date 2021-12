'Mira Paul, vas a querer ver esta foto', Vin Diesel y Meadow Walker recuerdan al protagonista de Fast & Furious

A un mes de que Meadow, hija de Paul Walker, se casó con el actor Louis Thornton-Allan, la joven modelo reapareció en su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su papá, por su octavo aniversario luctuoso. Este 30 de noviembre, se convirtió en la fecha ideal para que no sólo su hija honrara al desaparecido actor; su mejor amigo, Vin Diesel -quien entregó a Meadow en el altar, durante su íntima boda realizada en República Dominicana- también lo recordó con una imagen captada durante la boda de Meadow donde la novia aparece al lado de Pauline, la hija mayor de Diesel, el protagonista de la famosa saga de Rápido y Furioso, utilizó esta entrañable imagen para recordar a su amigo y su excelente faceta como papá.

Para honrar la memoria de su papá este año, Meadow desempolvó una conmovedora imagen en la que aparece ella, cuando era una bebé, en los brazos de su papá, quien aparece dándole un tierno beso en la mejilla: “Te amo y te extraño infinitamente. Hoy y todos los días celebro tu vida, tu amor y a ti, mi mejor amigo”, escribió la joven modelo como descripción de esta entrañable imagen a la que reaccionó Vin Diesel con un emoji de oración, haciendo referencia al respeto y el cariño con el que siempre recuerda a Paul. Tras el trágico accidente que le arrebató la vida a Walker, Vin cobijó a su hija y desde entonces Meadow es muy cercana a la familia del amigo de su papá, tal como lo dejó ver en su boda.

En ese sentido, Vin Diesel, compartió una imagen de la hija de Walker y de su hija mayor, captada en la boda de Meadow, donde Pauline, fungió como dama de honor de la novia: “Hay mucho que contarte. Puedo recordar ese día cuando tú y yo estábamos filmando esa escena en F4 donde comíamos comida china y tuvimos una escena de pelea entre hermanos que terminó cuando decías: ‘Letty solo quería que volviera a casa de Dom’. Cuando terminamos de filmar ese día, entraste en mi trailer y me preguntaste, ¿en qué estás pensando? Siempre sabías cuando algo estaba en mi mente jajaja. Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía si esperar en el hospital mientras nacía mi hija”, recordó Diesel.

El actor recordó que fue entonces que Paul le dio el mejor consejo de paternidad: “Nunca olvidaré lo que me dijiste. Me dijiste que muchos tipos duros me dirían que esperara afuera de la sala de parto, pero esto estaba mal: ‘Entra ahí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida’. Por supuesto, tú estabas hablando por tu experiencia, ya que tenías un ángel en tu vida. Han pasado ocho años y no pasa un día sin que no sienta la hermandad que tuvimos la bendición de tener, pero sabes, las tragedias en la vida siempre vienen seguidas de las bendiciones si mantienes la fe”, escribió en otra parte del sentido mensaje.

La especial foto de sus hijas

El mismo cariño que se profesaban Paul y Vin Diesel, ahora, sus hijas lo replican con su amistad, sin duda, una relación que el actor hubiera disfrutado mucho: “Mira esta foto Paul, te hará sonreír. El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la manera más hermosa con tus consejos fraternales es el mismo ángel que la preciosa Meadow pidió para ser su dama de honor. ¿Cómo pudo haberlos sabido en el set en 2008?, pero tal vez de alguna manera lo sabías. Te extraño. Mis hijos siempre me dicen que el tío Paul está conmigo para siempre y sé en mi corazón que tienen razón. Te extraño Paul”, finalizó Diesel.