Aracely Arámbula acaba con las especulaciones sobre su salud: 'Estoy muy bien'

Estos días han sido de mucha actividad para Aracely Arámbula, quien nunca deja de compartir detalles de los acontecimientos más relevantes de su vida a través de las redes sociales. De hecho, recientemente la actriz encendió las alertas entre sus fanáticos, esto tras publicar una imagen en la que se le veía usando unas puntas nasales, las mismas que son empleadas para el suministro de oxígeno. Ante tal incertidumbre, y tan transparente como suele ser, ha sido la estrella la encargada de despejar todas las dudas en torno a su estado de salud, revelando qué fue lo que ocurrió y asegurando que se encuentra muy bien. Lo cierto es que por ahora se encuentra muy motivada y enfocada en sus compromisos de trabajo, razón por la cual ha tenido que viajar constantemente a Estados Unidos.

Con la amabilidad que la distingue, Aracely hizo frente a los cuestionamientos, dejando claro que todo se encuentra en orden y no hay nada de que preocuparse. “Gracias a Dios estoy bien. Fíjate que regresamos de Chicago, de la gira muy padre… y con los cambios de clima pues bueno, sí llegué (y) la altura de México ya sabes que siempre es como difícil, un poquito complicada, entonces cuando llegué el lunes me dio un poquito de gripa, pero ya estoy súper bien…”, dijo la estrella de telenovelas y series de televisión a las cámaras del programa televisivo Ventaneando, enteramente motivada por su participación en la puesta en escena Por qué los hombres aman a las c…, producción en la que comparte créditos con Mauricio Ochmann.

En ese espacio, Aracely también contó que tras mostrar esa publicación, recibió el apoyo de sus fieles seguidores, incluso de algunos de sus amigos famosos, quienes desde el primer instante expresaron su preocupación. Por fortuna, solo se trató de un contratiempo pasajero y lo ha contado de muy buen semblante ante la prensa. “Por eso me puse esa terapia un ratito, para fortalecer, vitamina C y aquí estamos todos muy cuidados. Gracias a todos los que se han preocupado porque hasta mi amigo Rodrigo Vidal me escribió y le digo: ‘No, Rodri’…”, dijo la intérprete, que suele estar muy pendiente de su estado de salud, según lo ha dejado ver en más de una ocasión.

Entre otras cosas, la también cantante fue enfática con el tipo de tratamiento al que se sometió, mismo que le ayudó a sentirse mejor. Por tal motivo, no dudó en mostrar a sus seguidores parte de ese proceso, siempre dispuesta a buscar nuevas alternativas en cuanto al tema del cuidado de la salud se refiere. “Siempre estoy con cosas muy padres, modernas, enseñándoles a través de mis redes y de mi Instagram y estaba enseñándoles una terapia molecular que bueno, Leo es el que ahora sí me atiende de todo a todo…”, dijo la actriz, que tuvo una mejoría considerable.

El reciente triunfo de Aracely

En medio de la gira de teatro que la ha llevado por diversas ciudades de Estados Unidos, Aracely también ha tenido oportunidad de conversar sobre su reciente triunfo, al lograr que su historia con Luis Miguel no fuera representada a través de la serie televisiva del cantante, aunque no pudo evitar que en algún momento de la trama se le mencionara, un aspecto al que ha reaccionado recientemente. “Yo estaba en cosas del teatro, de la gira y de mi familia y unas fans me mandan esa parte, pero como no se veía ningún personaje que yo conociera, o sea, yo pensé que era una serie (otra), de verdad, cuando lo veo, ‘de Aracely no se habla’, ay qué risa, y se lo mando a Guillermo (Pous, su abogado) y me dice, ‘sí, es de la serie’, y yo: ‘¿Cómo? No, no entiendo’”, dijo tomando todo con calma, declaraciones retomadas por el programa Hoy.

