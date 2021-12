Salma Hayek revela a Eva Longoria cómo comenzó su amistad con Angelina Jolie

En las últimas semanas, Salma Hayek ha estado de estreno; primero con su debut en el universo de Marvel con la llegada a la pantalla chica de la cinta Eternals y hace unos días con House Of Gucci, dos proyectos muy importantes en su carrera y por lo que ha estado hablando con varios medios de comunicación, incluidos algunos canales de Youtube, espacio en el que conversó con en el canal de Eva Longoria con quien habló de cómo fue convertirse en la primera heroína mexicana y de las grandes amistades que inició a partir de estos trabajos, como su entrañable hermandad con Angelina Jolie quien, en septiembre pasado, se convirtió en una de sus invitadas de lujo al íntimo cumpleaños que celebró la veracruzana, donde le enseñó a la estadounidense la divertida tradición de la mordida.

Visiblemente emocionada de poder conversar con Hayek, Eva dijo casi al inicio de la charla: “Me encanta poder hablar contigo, obtener un poco de tu sabiduría y por eso estoy muy agradecida de que te tomes el tiempo para hablar con nosotros”, comentó Longoría quien habló a nombre de su comunidad de más de 250 mil suscriptores de este canal dedicado a las mujeres latinas y a su poder. Como primera parte de la entrevista Eva quiso saber cómo fue entrar por la puerta grande al mundo de los superhéroes bajo la dirección de la cineasta Chloé Chao quien, de acuerdo con Salma, fue la mente maestra detrás del diverso elenco de Eternals que ha resultado un éxito por la combinación tan especial que consiguió en pantalla.

Salma aseguró que Chloé se encargó de incorporar al elenco a actores de varias nacionalidades para que fuera una película muy incluyente en la que, Angelina Jolie, fue parte importante, debido a que era el rostro conocido que el público está buscando cuando asiste a ver una película de Marvel: “Esa es la razón por la que accedió a hacer esta película, debido a la diversidad, porque pensaba que era importante”, explicó Salma quien recordó que su amiga, Angie, como le dice de cariño, sabe lo importante que es hacer proyectos bajo ese concepto. Eva quiso saber cómo fue que se dio la amistad entre ellas y recordó un fragmentó de una entrevista que realizó Jolie, en la que habló maravillas de Salma como compañera en el set.

Eva comentó, sobre la entrevista donde Angelina habló de cómo inicio su amistad con Salma: “Angelina dijo algo como: ‘Salma es tan hermosa. Yo no soy una persona fácil con quien estar, pero a Salma no le importó, solo vino al set y se acercó”. En ese sentido, Salma reconoció que la personalidad de Jolie es imponente; sin embargo, durante el rodaje quiso hacerla sentir cómoda y simplemente comenzó a hablarle y a tratarla como a cualquier otro compañero, una actitud que hizo que Angelina de inmediato conectara con ella: “¿Te digo una cosas? Cuando ella entraba a la habitación todos comenzaban a actuar extraño, se ponía tenso a cualquiera”, contó Salma sobre el día en que decidió romper el hielo con Jolie y simplemente comenzó a hablarle y evitó que ella se sintiera apartada del resto.

Eva aprovechó para contarle a Hayek que Angelina reconoció ante la prensa internacional la habilidad de la mexicana para que el ambiente laboral se sienta como si estuvieras en casa: “No conozco a nadie más cálido que tú Salma, de inmediato tomas el control y haces sentir a todos familia”, le dijo Longoria. En ese sentido, la veracruzana aseguró que sus amigos en Eternals son muy especiales: “Me ha dado (la película) gente increíble a mi vida”, comentó. Hayek reconoció que su lista de amigos va creciendo con los años: “Sí me he quedado con amistades para toda la vida, gente buena, sabía, gente inteligente, gente encantadora, hermosas, hermosos amigos”, comentó.

Los otros amigos de Salma

Hablando de grandes amistades en el medio, Eva Longoria habló sobre la gran relación que la mexicana sostiene con Robert Rodriguez, el director que le dio su primera gran oportunidad en Hollywood: “Robert Rodríguez, es amigo mío y sé que siempre has tenido una conexión con él debido a la primera película y él siempre habla de ti de una manera tan hermosas, ¿siempre has tenido estas amistades duraderas?”, le preguntó la texana: “Estoy realmente agradecida porque son personas que me han inspirado”, comentó Hayek quien resaltó que a pesar de lo que se dice de la industria del cine, ella ha creado lazos indestructibles con sus amigos en el medio: “Es maravilloso estar en este negocio y hacer amigos y relaciones que florecen con el tiempo y lo tengo que decir por todas las cosas que la gente imagina sobre este negocio”, puntualizó.