¿Por qué Lucero Mijares no se encuentra en México?

Con 16 años de edad, Lucero Mijares ya cuenta con el reconocimiento del público que la conoció gracias a las colaboraciones musicales que ha hecho con sus famosos papás, Lucero y Manuel Mijares. Después de acaparar titulares por el estreno de Noche de Paz tema que grabó con sus papás para el álbum ¡Feliz Navidad!, que estrenó Mijares con motivo de la época decembrina, la hija de los cantantes volvió a ser noticia por la función especial con la que se despidió de La jaula de las locas, una puesta en escena que descubrió durante la pandemia y en la que realizó una pequeña participación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para sorpresa de los medios de comunicación, la joven reveló que su participación en la puesta terminó porque actualmente no está viviendo en México, situación que provocó revuelo en redes sociales donde se mostraron curiosos de saber por qué Lucero Mijares ya no vive con su mamá. Con la sinceridad y transparencia que la caracterizan, la hija de los cantantes confesó que su mudanza tiene que ver con sus estudios: “Ahorita estoy fuera de México, por unos meses. Estoy estudiando la preparatoria”, explicó en entrevista para el programa Ventaneando. Según contó, aunque está enfocada en su faceta académica, cuando visita nuestro país aprovecha para cantar, una de sus pasiones más grandes.

VER GALERÍA

La cantante reconoció que, aunque está muy enfocada en sus estudios, cada que tiene la oportunidad, viaja a nuestro país para realizar colaboraciones como las que hizo en el musical o con la grabación del tema navideño con sus papás: “Tuve unas vacaciones y no me podía perder mi Jaulita, no me la podía perder”, comentó la joven. Aunque oficialmente no se ha lanzado como cantante, cada vez está más segura de que quiere dedicarse a eso: “Creo que sí (quiere ser artista), por ahorita, puede ser en la cantada y el teatro musical”, explicó Lucero quien grabó por primera ocasión en un estudio en 2015, cuando le regaló a Mijares la canción Vencer al amor por su cumpleaños.

No es su lanzamiento

Aunque ya es toda una estrella en redes sociales y ya cuenta con sus propios fans, Lucero Mijares no ha sido lanzada oficialmente en el mundo de la música, según explicó su papá, Mijares, durante una entrevista con Isabel Lascurain donde quiso dejar claro que su hija todavía no es parte de la industria: “No es un lanzamiento, eso es lo que no entendió la gente, ha cantado porque me encanta cómo canta la bebe y a su mamá también le gusta cómo canta, no es que la estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá lo que quiera ser”, comentó el cantante.

VER GALERÍA

En esta charla también apareció Lucero Mijares quien muy sincera le dijo a Mayte que sí quería seguir los pasos de sus papás: “Yo diría que sí”, reconoció, aunque de inmediato fue interrumpida por su papá quien reveló la posible carrera que quiere estudiar: “Está entre eso y veterinaria”, comentó el cantante. Aunque reconoció que cuando era niña le llamaba la atención veterinaria, ahora que ha tenido la oportunidad de pisar un escenario, quiere hacerlo de manera formal: “Ahorita que ya me lanzaron al ruedo, me gustó”, comentó divertida la joven cantante; sin embargo, Mijares aclaró: “Ella primero que acabe de estudiar que estudie sus cosas y que ella decida, en su momento, sí o no. Pero realmente las apariciones hasta ahora no han sido de que la estemos lanzando”.