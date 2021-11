Así reaccionó Aracely Arámbula a las declaraciones de Arturo Carmona sobre su noviazgo

Desde hace muchos años, Aracely Arámbula ha tomado la discreción como bandera y procura mantener su carrera y su vida privada alejados de los reflectores; sin embargo, en ocasiones no es ella quien da a conocer detalles de su intimidad. Después de las declaraciones que Arturo Carmona realizó en su última entrevista donde, por primera ocasión, admitió que sí sostuvo un noviazgo con la actriz, hace más de una década, cuando trabajan juntos en la puesta en escena Perfume de Gardenia, Aracely ya reaccionó a lo dicho por su ex. Debido a que la actriz siempre trata de evitar que terceras personas hablen sobre ella, e incluso se blindó legalmente para no aparecer en la serie de Luis Miguel, muchos estaban interesados en conocer su reacción, luego de que Carmona revelara que fue como un padre para sus hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

actriz habló como nunca de las declaraciones de su ex que, por cierto, reconoció que apenas hace unos días tuvo la oportunidad de ver y explicó por qué: “Es muy chistoso, porque yo estoy trabajando acá, a full time, no paro y aparte, como dices tú, mamá multitask con cosas de la escuela, cosas de mis hijos, cosas de mi casa, en realidad no vi nada, me lo mandó una persona, me lo mandó un amigo”. La actriz reveló que tras escucharlo se puso en contacto con él y sin pedírselo, terminó disculpándose con ella, por la indiscreción: “Me dio mucha risa y le escribí y luego me dijo: ‘Discúlpame, discúlpame’”, comentó.

VER GALERÍA

Aunque en redes sociales comenzó el rumor de que la actriz se había enojado con Arturo por estas declaraciones, Aracely echó por tierra esa teoría y confirmó lo que el actor también comentó en esa entrevista, entre ellos, todavía existe un gran cariño y respeto: “Es un divino, la verdad es que somos muy buenos amigos, hay mucho cariño de por medio, entonces, yo creo que a veces, depende el mood en el que estés, puedes hablar y decir cosas, entonces, no juzgo, ni crítico”, detalló Aracely quien se mostró muy cómoda hablando de la relación que sostuvo con Carmona quien sí fue muy cercano a ella y a su familia.

De alguna manera, Aracely reafirmó lo que Arturo contó y reconoció que el actor sí fue muy importante en la vida de toda su familia: “Es una persona que le tengo muchísimo cariño, que siempre se portó increíble con mis hijos, con mis papás, conmigo, con mi hermano, lo quiero mucho y la verdad es que no quiero hacer leña de eso”, comentó la actriz quien aprovechó esta entrevista para pedir que este tema termine ahí, pues entre ella y Arturo no existe ningún problema, más bien cada día se fortalece su amistad.

VER GALERÍA

Una relación muy discreta

Aunque siempre fue un secreto a voces, Aracely Arámbula y Arturo Carmona jamás admitieron en público que sí eran novios. De hecho, el actor confesó que mantener tanta discreción en su relación comenzó a causar algunos problemas: “Era muy complicado ese tema. Es que ella siempre trae de guaruras paparazzis que quieren ver a los niños, quieren verla a ella, ¿con quién está saliendo?, entonces sí es un tema complicado, no imposible”. Durante la relación que duró más de un año, el actor construyó una muy buena relación con los hijos de la actriz y con el resto de su familia: “Me encanta, estoy enamorado de su familia, estoy enamorado de los huercos, los niños, tuvimos un vínculo muy bonito, convivíamos, me atrevo a decir que, fui el papá de esos niños, en ese tiempo, y yo con ganas de tener más hijos, imagínate. Sí me dolió, por supuesto que me dolió”, confesó el actor.