Itatí Cantoral sobre la lección que le dejó la muerte de su mamá: ‘Ya no me queda ningún miedo’ La actriz abrió su corazón durante el lanzamiento de la línea de ropa que lanzó a beneficio de la Fundación Origen

Desde que Itatí Cantoral tiene uso de razón el altruismo ha sido parte de su vida, su mamá, doña Zucchi Cantoral fue su gran mentora en esta área donde recientemente estrenó un proyecto que la llena de ilusión. Con el objetivo de mantener vivo el legado solidario que le heredaron sus papás, la actriz lanzó una línea de ropa a beneficio de la Fundación Origen, inspirada en su icónico personaje en María la del barrio, Soraya Jiménez. Durante la rueda de prensa de su debut como empresaria, la actriz abrió su corazón y habló como nunca de uno de los episodios más difíciles de su vida: la muerte de su mamá. A un año de la partida de doña Zucchi reveló cuál fue la gran lección que le dejó esta dolorosa pérdida.

Después de vivir el duelo por la muerte de su mamá muy en privado, poco a poco, Itatí va abriéndose con la prensa sobre este tema. Por primera ocasión, la actriz dio a conocer que sí tuvo la oportunidad de despedirse de su mamá y hasta reveló la promesa que le hizo cuando la vio por última vez: “En el momento en el que despedí a mi madre en la cama del hospital, me prometí a mí misma que no me va a detener nadie más que la fuerza de Dios. Cuando vi que mi mamá se murió, ya no me queda ningún miedo”, comentó visiblemente conmovida.

Itatí resaltó que no sólo ha tenido que lidiar con la ausencia de su mamá, la falta de su papá es una situación con la que continúa trabajando: “Cuando me di cuenta que, mis padres ya no estaban y que sigo viva, que no me morí del dolor, me di cuenta que el dolor es fuerza en el creador y que lo único que puedo hacer para seguir amando a mi madre, yo en vida, es haciendo su ejemplo, lo que ella me diría que hiciera”. Durante este encuentro con los medios de comunicación, Itatí habló de la salud de otra mujer que marcó su vida, Carmen Salinas: “Para mí es un momento muy difícil, porque se me murió mi mamá y ahora esta mujer que es como mi mamá”.

La actriz recordó que cuando Carmen Salinas montó la icónica puesta en escena Aventurera lo hizo pensando en ella como protagonista: “Hace muchos años, cuando hicieron la adaptación de aventurera para teatro, que tengo el honor de decir que la escribieron para mí, ella llegó y yo tenía como 19 años y me dijo: ‘Es que no va a ver una Aventurera como tú’. Me apoyó en mi carrera artística hasta el día de hoy. Quiero que salga del hospital lo antes posible, pero pensé en que, si ella estuviera despierta ahorita, me diría, no Itatí, tienes que hacerlo y estaría sentada aplaudiéndome, entonces, esto va para Carmen y para todas las mujeres que han contribuido en nuestra vida”, explicó.

Su faceta como empresaria

Convencida de que nació para actuar, Itatí contó que el proyecto de lanzar su propia línea de ropa la ilusión porque no sería cualquier firma, pues se trata de un proyecto con causa: “Si voy a vender algo como ropa, moda, quiera hacerlo con un propósito que me motive realmente, porque yo me dedico a otra cosa, yo soy actriz”. La actriz reconoció que su hija fue una gran inspiración para lanzar esta línea: “Pensé en mi hija María como mujer y ella es la que encabeza esta campaña”. Cantoral también habló del revuelo que su personaje ha provocado en redes: “Se transformó a través del público, yo me transformé a través de eso, porque tenía dos o enojarme con la situación o unirme, cuando me uno a la situación me doy cuenta que esa frase me abre las puertas de otros países, de otros proyectos, de otros trabajos, con las niñas”, explicó.