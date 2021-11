En español, Valentina Paloma presume lo orgullosa que está de su mamá Salma Hayek

Después de brillar al lado de su mamá sobre las alfombras rojas de Eternals, en Los Ángeles y Londres, Valentina Paloma, hija de Salma Hayek volvió a robar cámara, esta vez, durante la develación de la estrella de la mexicana en el Paseo de Hollywood, realizada el pasado viernes. Durante este importante evento en su carrera, la veracruzana estuvo cobijada, además de por su hija, por el resto de su familia, desde sus papás, su hermano Sami (quien llegó acompañado de su esposa, Daniela Villegas) y su esposo, François-Henri Pinault. Orgullosa de la develación de la estrella de su mamá en Hollywood, por primera vez, Valentina, respondió sus primeras preguntas ante la prensa en español, un idioma que también maneja muy bien.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Así como en la premier de Eternals, en California, dio sus primeras declaraciones a la prensa estadounidense, esta vez, Valentina Paloma, se enfrentó a los medios de comunicación hispanoparlantes quienes la cuestionaron en español. Con la seguridad con la que la vimos responder en inglés, la joven respondió las preguntas de El Gordo y la Flaca con quien habló del gran orgullo que le provoca el nuevo logro de su mamá: “¿Qué significa para ti ver la estrella de tu mamá aquí?”, le cuestionaron, a lo que respondió sonriente: “Me gusta que todo el mundo la va a ver aquí”, dijo la joven a quien por primera ocasión vimos hablando español en público.

VER GALERÍA

Pero Valentina Paloma no fue la única emocionada en esta develación, Sami Hayek Domínguez, papá de Salma, también habló del orgulloso que se siente de ver lo lejos que ha llegado su hija: “Muy contento, por los logros de mi hija, que son logros, no nada más de ella, son logros de todos los mexicanos, de todos los latinos”, comentó el papá de la actriz. Por su parte, la veracruzana confesó que estaba muy emocionada de contar con el apoyo de su familia en esta noche tan importante: “Ya vieja y todo, pero aquí seguimos. Tengo a mis padres, que están sanos, que lo disfrutan más que yo, mi hija”, comentó. Por último, detalló por qué no la acompañaron los tres hijos de su esposo, François, Mathilde y August: “Me faltaron mis otros tres children, pero está difícil la viajadera ahorita”, comentó divertida.

Salma y su tierno guiño a los mexicanos

Además de compartir este gran logro con su familia al terminar la develación, la mexicana se mostró muy conmovida por un grupo de fans que la esperaban a su salida donde, desde una valla de seguridad una niña, peinada con dos trenzas y usando un sombrero de charro le grito: “¡Salma, viva México!”, momento que la veracruzana detuvo su paso y respondió orgullosa: “¡Viva!”. La emoción aumentó cuando Hayek se abrió paso entre su familia y su equipo de seguridad para acercarse a la pequeña a quien le dio un autógrafo: “¿Cómo te llamas?”, le preguntó: “Sami”, respondió la niña: “¡Sami! Así se llama también mi hermano”, comentó la mexicana quien finalizó diciéndole: “Estás hermosa”.

VER GALERÍA

Aprovechando que se acercó a sus fans les agradeció por el apoyo incondicional que le han mostrado a lo largo de su carrera: “Estoy muy agradecida eh, muchas gracias a todos por estar aquí. ¡Gracias por el amor!”, comentó mientras saludaba con la mano a los presentes, “Que pasen una buena noche”, finalizó. Sin duda, este gesto fue uno de los más significativos en esta especial noche donde, con la misma humildad con la que llegó a Hollywood en los 90, ahora que es una estrella de talla internacional no se olvida de su público mexicano ni de sus excompañeros en nuestro país. En ese sentido, durante la premier de House of Gucci, en Nueva York, Salma habló de la delicada situación de salud de la actriz Carmen Salinas: “Mala noticia, no sabía, pero espero que salga y no lo dudo que salga, porque es una mujer con una energía, una entereza, con una fortaleza fuera de serie y ojalá que regrese con nosotros”, comentó la mexicana en entrevista con el programa Hoy día.