Diego Boneta sobre su personaje de Luis Miguel: ‘A mí no me tocó juzgarlo’ El actor expresó que interpretar al cantante ha sido el reto más grande que ha tenido que enfrentar en su carrera

En octubre pasado, con el estreno de la tercera temporada de Luis Miguel, La Serie, Diego Boneta se despidió del personaje que marcó un antes y un después en su carrera, el de Luis Miguel, un papel en el que estuvo entrando y saliendo por más de cinco años, tiempo en el que se filmó este proyecto por el que obtuvo excelentes críticas, incluso del mismo Sol, con quien se reunió durante el rodaje de la primera entrega, encuentro en el que, según recuerda Boneta, el cantante no sólo halagó su interpretación actoral, sino que también reconoció su capacidad vocal.

Durante su último encuentro con la prensa, Diego Boneta reveló que fue lo más complicado de dar vida a Luismi: “Yo creo que lo más complicado de la serie fue meterme psicológicamente en esas situaciones que a él le tocó vivir, a casi 50 años, porque son cosas que no me han tocado a mí, vi la caracterización y todo, pero si sólo fuera tan fácil como que te maquillen, pero no, tienes que ponerte ahí”, comentó el actor. Diego destacó la valentía del cantante por compartir detalles de su personalidad que no conocíamos: “A mí no me tocó juzgarlo, me tocó justificarlo para que toda la gente viendo la serie pudiera empatizar con él”, explicó en entrevista para Ventaneando.

El actor reconoció que de las experiencias de Luis Miguel adquirió gran aprendizaje: “Yo creo que el haber salido de él y estar estos cinco años metido en eso, como actor, aprendes mucho de los aciertos y de los errores que él cometió, pero no soy nadie para juzgar”. Aunque fue un personaje muy importante en su carrera, Diego ya le dijo adiós a Luis Miguel: “Por eso es que todos los proyectos que hice, entre las temporadas, fue muy importante para mí que fueran muy diferentes, como Nuevo Orden, Terminator”. Ahora, el actor está listo para su nuevo proyecto: “Estoy por empezar a filmar una comedia romántica para Paramount que estoy produciendo también y protagonizando bajo mi compañía productora”, finalizó.

La última vez que vio a Luis Miguel

El mes pasado, durante la promoción de la tercera temporada de Luis Miguel, La Serie, Diego concedió una entrevista al programa argentino Todo Noticias, donde contó cómo fue su último encuentro con El Sol de quien recibió muy buenos comentarios sobre su trabajo en su serie: "La última vez que lo vi fue después de la primera temporada cuando él estaba muy contento con todo y sobre todo, me dijo unas cosas súper lindas, me dijo: ‘Diego te la volaste, no sólo como actor, también como cantante’, se me puso la piel chinita, yo creo que fue el mejor halago”, recordó Boneta.

En esta conversación, Diego reconoció que gran parte de lo visto en la serie fue compartido por Luis Miguel: “Toda esta historia está contada desde su perspectiva y con todo el amor y respeto, cariño, para mí fue un honor”. Según contó Boneta, la tercera entrega fue su temporada favorita, debido a que lo llevó al límite actoralmente: “A mí es la que más me gusta, es la más atrevida, por mucho. Toca la parte más oscura de él, que admiro mucho que se haya abierto de esa manera, porque hay muchas biografías que no muestran el lado obscuro de la trayectoria o del personaje y la temporada dos es la transición perfecta (…) fue muy duro, eso es lo más difícil que he hecho yo en mi carrera por mucho”, reconoció.