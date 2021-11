A la distancia, Zuria Vega y Alberto Guerra celebran siete años de feliz matrimonio Los esposo no pudieron celebrar juntos debido a que el actor está realizando un viaje en moto por California

Un día como, pero hace siete años, Zuria Vega y Alberto Guerra se juraron amor eterno frente al mar de Nayarit, lugar que se convirtió en el mágico escenario de su boda de ensueño. Como cada año, los esposos utilizaron su cuenta de Instagram para intercambiar románticos mensajes y entrañables imágenes de su historia de amor. A diferencia de otros años, los esposos celebraron esta fecha a la distancia, debido a que el actor se encuentra realizando un viaje en motocicleta por California, una travesía que comparte con el productor Nazareno Pérez, quien está documentando en video este viaje. Aunque no podrán celebrar juntos físicamente, sí lo hicieron a través de las redes sociales donde la actriz compartió una imagen en la que aparecen, muy enamorados, un día antes de su boda.

La actriz acompañó esta imagen de un texto en el que hizo una reflexión sobre sus años juntos: “Voy a repetir esta foto por aquí, nos la tomaron una noche antes de nuestra boda hace 7 años. Cómo ha cambiado nuestra vida, cuanto has cambiado y cuanto he cambiado, me gusta saber que mientras mutamos y todo cambia, lo único constante en nuestras vidas sigue siendo que estemos juntos. Te amo profundamente. Disfruta este día metiéndole km a tu moto en algún lugar del mundo”, escribió la actriz quien, en una de sus historias compartió una imagen con una cita de Gabriel García Márquez, que le dedicó a su esposo: “Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor es libertad de volar acompañado. Es dejar ser sin poseer”, se lee en este post.

Por su parte, el actor compartió una imagen al lado de su esposa, que acompañó de la frase: “No nos soltemos nunca Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo, estos 7 años de casados. ¡Feliz aniversario amor!”, la publicación conmovió a su esposa quien le respondió con un: “Te amo”. Para los esposos ya es una tradición dedicarse románticos mensajes en su aniversario, esta costumbre comenzó el día de su boda cuando, el novio, escribió en Twitter: “Hoy es el primer día de mi vida”, desde aquel momento, los actores comenzaron a escribir sus memorias juntos, donde el nacimiento de sus dos hijos, Lúa y Luka, son sin duda de los acontecimientos más importantes en la familia.

Aunque Zuria Vega y Alberto Guerra procurar mantener los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, hace un par de años, la actriz concedió una sincera entrevista a Aurora Valle en la que contó que el flechazo ocurrió en la boda de un amigos de ambos: “Lo conocía hace muchos años, trabajó con mi hermana, estudiaron juntos, siempre estuvo en mi radar, pero te digo que yo siempre fui de relaciones largas, entonces, yo siempre estaba en una relación y él fue muy noviero, entonces, como que no empatamos. Siempre que nos veíamos había algo de él hacia mí como de tirar la onda, pero era algo como de su naturaleza, en ese momento, siento”, reveló.

Las diferencias que los unieron

Durante esa conversación, Zuria recordó que, al inicio de su relación, su círculo dudó de la fuerza de su amor: “Nadie le apostaba a nuestra relación, porque somos súper diferentes. Cuando empecé con Alberto, él vivía en Tepoztlán, yo rata de ciudad, niña fresa”, comentó divertida. A pesar de los pronósticos, la pareja no sólo llegó al altar, sino que también resultaron ser un gran equipo como papás: “Somo muy diferentes, desde los signos yo soy capricornio y él es sagitario, él es fuego, aire, él se va de viaje sin planear, yo soy tierra y creo que ahí está el equilibrio en nuestra relación. Yo le di un poco de tierra y él me dio un poco de libertad y de aire. La verdad somos una muy buena pareja, tenemos una bonita relación”, explicó Zuria sobre su matrimonio.