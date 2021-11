¡Era Leona! Dulce María sorprende con su regreso a la televisión en ¿Quién es la máscara?

La televisión forma parte muy importante en la carrera de Dulce María quien, anoche, brilló en el canal de Las Estrellas como Leona, el personaje que quedó eliminado del programa ¿Quién es la máscara? Para sorpresa de la audiencia, la exRBD se destapó como concursante de esta emisión que marcó su gran regreso a la tv, luego de debutar como mamá con el nacimiento de su hija, María Paula, quien en diciembre próximo celebrará su primer año de vida. Después de divertirse tras la máscara de Leona, la cantante tuvo que revelar su verdadera identidad, una noticia que causó revuelo entre los investigadores y el público.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El tema No querías lastimarme fue con el que se despidió Leona de esta original emisión donde fue dando varias pistas a los investigadores sobre quién era. Después de convertirse en la última eliminada, Leona se despojó de su máscara y sorprendió a todos con su reaparición en televisión, medio que la vio nacer: “Para mí significa muchísimo, porque llevaba desde la pandemia, desde que empezó, porque aparte empezó junto con mi embarazo, entonces llevaba un año, cuatro meses, encerrada en mi casa y la verdad es que, venir aquí, con otra identidad, ser una Leona era una parte inspiracional, la pasé increíble y muchas gracias”, comentó tras descubrirse el rostro.

VER GALERÍA

La identidad de Leona provocó revuelo entre los investigadores quienes ya sospechaban de la identidad de este personaje, sobre todo Juanpa Zurita quien sí adivinó: “Se me hace muy admirable que una artista de tu talla haga este tipo de cosas, porque es el claro ejemplo de que de verdad no importa quién seas y lo que hayas logrado, lo más importante es divertirse”, comentó el investigador a Dulce quien, conmovida, le dijo: “Gracias por todas tus palabras bonitas, me daban mucho ánimo”. Otro investigador que se mostró sorprendido fue Carlos Rivera quien comentó: “Te admiramos y felicidades por todo lo que has hecho, nos encanta aplaudirte, haberte escuchado y tenido aquí”.

Dulce María, quien recientemente lanzó Orígenes, su cuarto álbum como solista, también utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores esta noticia: “Pues sí, era yo. Gracias por tanto amor que le dieron a Leona durante todos estos domingos. Luego les plático más a detalle toda mi experiencia”, escribió como descripción de un video donde se aprecia cuando se deshace de la máscara. Más tarde, en una historia, compartió una imagen de su personaje en la emisión y escribió la frase: “Mi leona”, acompañada de un emoji de corazón. Aunque Dulce María prometió dar más detalles de esta experiencia en los próximos días, sobre el escenario, reconoció que fue difícil: “También se la rifa uno estando acá arriba”.

VER GALERÍA

Lista para el cumpleaños de su hija

Tal como lo contó anoche sobre el escenario de ¿Quién es la máscara?, fue en junio del 2020, cuando comenzó el confinamiento por la pandemia, que ella dio a conocer que estaba embarazada, desde ese momento comenzó a vivir al máximo su dulce espera, para luego entregarse por completo a su papel de mamá, ahora, la exRBD se alista para celebrar el primer cumpleaños de María Paula, su hija, el próximo 3 de diciembre. El pasado 9 de noviembre, la cantante celebró el segundo aniversario de bodas con Paco Álvarez a quien le dedicó un amoroso texto en el que resaltó que la presencia de su hija es el mejor regalo para los dos.